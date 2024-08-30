В США объяснили, почему атака ВСУ на Курскую область не имеет смысла

Профессор Сакс: вылазка в Курскую область бессмысленна из-за проигрыша Киева

31 августа 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

ВСУ проигрывают на поле боя и это основное, считает Сакс (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Украина проигрывает России по поле боя и это является основным, заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Украина проигрывает на поле боя. И это основное [Атака на Курскую область] — это военная бессмыслица», — заявил Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео опубликовано на сайте журналиста. ВСУ не хватает людей и вооружений, а также систем ПВО. Россия несколько раз заявляла о готовности к переговорам, но Запад считает, «что победит», говорит эксперт. На Западе, по его мнению, никто не хочет брать ответственность за завершение конфликта на Украине. США управляются «на автопилоте», так как действующий президент Джо Байден не способен руководить страной. «Конфликт спровоцировали США своими целями по расширению НАТО. Сейчас нужен президент, который это понимает, а также осознает, что нынешнее направление ошибочно», — сказал Сакс. Ранее вскрылись факты беспорядочных ударов по мирным жителям в Курской области. По словам замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артема Шарова, пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные ВСУ. Только за последние сутки взрывотехники в двух населенных пунктах Курской области обезвредили шесть боеприпасов, среди которых была и авиабомба, упавшая на крышу частного дома, сообщил 30 августа Шаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Украина проигрывает России по поле боя и это является основным, заявил экономист и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс. «Украина проигрывает на поле боя. И это основное [Атака на Курскую область] — это военная бессмыслица», — заявил Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео опубликовано на сайте журналиста. ВСУ не хватает людей и вооружений, а также систем ПВО. Россия несколько раз заявляла о готовности к переговорам, но Запад считает, «что победит», говорит эксперт. На Западе, по его мнению, никто не хочет брать ответственность за завершение конфликта на Украине. США управляются «на автопилоте», так как действующий президент Джо Байден не способен руководить страной. «Конфликт спровоцировали США своими целями по расширению НАТО. Сейчас нужен президент, который это понимает, а также осознает, что нынешнее направление ошибочно», — сказал Сакс. Ранее вскрылись факты беспорядочных ударов по мирным жителям в Курской области. По словам замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артема Шарова, пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные ВСУ. Только за последние сутки взрывотехники в двух населенных пунктах Курской области обезвредили шесть боеприпасов, среди которых была и авиабомба, упавшая на крышу частного дома, сообщил 30 августа Шаров.