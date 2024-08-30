Вскрылись факты беспорядочных ударов ВСУ по мирным в Курской области

Вооруженные силы Украины беспорядочно бьют по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров во время пресс-брифинга.
«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области. <...> Пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ», — заявил Шаров. По его словам, только за последние сутки взрывотехники МЧС РФ в двух населенных пунктах Курского приграничья обезвредили шесть боеприпасов противника, среди которых была и авиабомба, упавшая на крышу частного дома.
Также сотрудниками ведомства были найдены противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатомета. По словам Шарова, все они сброшены на жилые дома и автомобили мирных жителей с беспилотников (БПЛА).
Ранее сообщалось, что украинские военные расстреляли пытавшихся эвакуироваться троих детей в районе Малой Локни в Курской области. По словам замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет», детям было 10-12 лет.
Украинские военные также похищают мирных жителей Курской области. По мимо этого в российском регионе были зафиксированы случаи сексуального насилия над мирными жителями.
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