30 августа 2024

В селе под Ревдой закопали единственный источник воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители давно просили почистить колодец
Местные жители давно просили почистить колодец Фото:

В селе Мариинск около Ревды (Свердловская область) закопали колодец — единственный источник воды населенного пункта. По словам местных жителей, они неоднократно просили городскую администрацию прочистить колодец, однако теперь вынуждены покупать воду в магазинах других городов. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».

«Власти закопали единственный источник водоснабжения. И это при том, что жители неоднократно просили представителей администрации Ревды почистить колодец. Теперь жители привозят воду из екатеринбургских супермаркетов, чтоб не умереть от обезвоживания», — говорится в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Следственное управление СК России по Свердловской области организовало проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах.

Фото:

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В селе Мариинск около Ревды (Свердловская область) закопали колодец — единственный источник воды населенного пункта. По словам местных жителей, они неоднократно просили городскую администрацию прочистить колодец, однако теперь вынуждены покупать воду в магазинах других городов. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта». «Власти закопали единственный источник водоснабжения. И это при том, что жители неоднократно просили представителей администрации Ревды почистить колодец. Теперь жители привозят воду из екатеринбургских супермаркетов, чтоб не умереть от обезвоживания», — говорится в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». Следственное управление СК России по Свердловской области организовало проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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