В селе Мариинск около Ревды (Свердловская область) закопали колодец — единственный источник воды населенного пункта. По словам местных жителей, они неоднократно просили городскую администрацию прочистить колодец, однако теперь вынуждены покупать воду в магазинах других городов. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».
«Власти закопали единственный источник водоснабжения. И это при том, что жители неоднократно просили представителей администрации Ревды почистить колодец. Теперь жители привозят воду из екатеринбургских супермаркетов, чтоб не умереть от обезвоживания», — говорится в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».
Следственное управление СК России по Свердловской области организовало проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах.
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