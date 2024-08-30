В Екатеринбурге силовики и общественники пресекли деятельность борделя на улице 8 Марта, 7 — в нескольких метрах от приемной президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Помещение без вывесок и названия располагалось в подвале прямо на плотинке, рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Вместе с полицейскими пресекли деятельность проститутошной, которая располагалась в доме на улице 8 Марта, 7 — в 50 метрах от приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Прямо на набережной Городского пруда — напротив резиденции губернатора», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
По его словам, полиция забрала в отдел администратора заведения и четырех сотрудниц. В самом заведении было грязно и непрезентабельно, однако сотрудники вели четкую документацию — каждая услуга, оказанная девушками, была записана в отдельном документе. Посетителей бордель завлекал с помощью сторонних сервисов — через Telegram и сторонние сайты.
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