30 августа 2024

В Екатеринбурге на Плотинке накрыли бордель. Видео

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Бордель работал без вывесок и названия
Бордель работал без вывесок и названия Фото:

В Екатеринбурге силовики и общественники пресекли деятельность борделя на улице 8 Марта, 7 — в нескольких метрах от приемной президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Помещение без вывесок и названия располагалось в подвале прямо на плотинке, рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Вместе с полицейскими пресекли деятельность проститутошной, которая располагалась в доме на улице 8 Марта, 7 — в 50 метрах от приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Прямо на набережной Городского пруда — напротив резиденции губернатора», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, полиция забрала в отдел администратора заведения и четырех сотрудниц. В самом заведении было грязно и непрезентабельно, однако сотрудники вели четкую документацию — каждая услуга, оказанная девушками, была записана в отдельном документе. Посетителей бордель завлекал с помощью сторонних сервисов — через Telegram и сторонние сайты.

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В Екатеринбурге силовики и общественники пресекли деятельность борделя на улице 8 Марта, 7 — в нескольких метрах от приемной президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Помещение без вывесок и названия располагалось в подвале прямо на плотинке, рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Вместе с полицейскими пресекли деятельность проститутошной, которая располагалась в доме на улице 8 Марта, 7 — в 50 метрах от приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе и гимназии №9. Прямо на набережной Городского пруда — напротив резиденции губернатора», — написал Чукреев в своем telegram-канале. По его словам, полиция забрала в отдел администратора заведения и четырех сотрудниц. В самом заведении было грязно и непрезентабельно, однако сотрудники вели четкую документацию — каждая услуга, оказанная девушками, была записана в отдельном документе. Посетителей бордель завлекал с помощью сторонних сервисов — через Telegram и сторонние сайты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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