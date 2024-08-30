Что обязательно стоит приготовить в сентябре: яблочный пирог, грибы в сметане, грушевый тарт

В сентябре стоит обязательно приготовить яблочный пирог и грибы в сметане

31 августа 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

В осенних блюдах используются овощи, выращенные своими руками (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сезонные блюда всегда создают особые настроение. Осенью в их приготовлении используются самые свежие фрукты и овощи, которые выращены или собраны своими руками. Подборка вкусных и легких осенних блюд для хорошего настроения в материале на URA.RU. Яблочный пирог: рецепт Ароматный яблочный пирог, пожалуй, самое лучшее осеннее блюдо. Главный секрет этой выпечки — тонкое тесто и большое количество яблок. Чтобы разнообразить шарлотку, попробуйте испечь пирог на песочном тесте. Для этого смешайте муку, сахар, сливочное масло руками до состояния крошки. Потом добавьте в тесто полстакана ледяной воды, сформируйте шар и отправьте на полчаса в холодильник. Яблоки нарежьте дольками, обжарьте на сливочном масле с сахаром и корицей, выложите на тесто и залейте оставшимся на сковороде сиропом. Пирог нужно выпекать 20—25 минут при температуре 200 градусов. Яблок в шарлотку добавьте как можно больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Белые грибы в сметане: рецепт Особенность этого блюда — потрясающий аромат грибов. Много времени на приготовление белых грибов в сметане не потребуется. Белые грибы отваривают в кипящей воде около 15 минут. После воду сливают и нарезают произвольно. Лук обжаривают до прозрачности, добавляют грибы и жарят до готовности. В конце добавляют сметану и тушат еще пять-семь минут. Готовое блюдо посыпают зеленью. Грушевый тарт: рецепт Необычный, но простой в приготовлении десерт к чаю. Чтобы приготовить грушевый тарт, разотрите 70 граммов мягкого сливочного масла с 70 граммами сахара. Добавьте одно яйцо, перемешайте и добавьте 200 граммов муки с разрыхлителем. Получившееся тесто выложите в форму и уберите в холодильник на полчаса. Нарезанные груши выложите на основу тарта. Отправьте в духовку, разогретую на 180 градусов, на десять минут. Венчиком взбейте стакан молока, два желтка и 100 граммов сахара. Крем доведите до кипения, проварите две минут и вылейте на пирог. Запекать еще 25 минут. Тыквенная пана-котта: рецепт Блюда из тыквы — классика осеннего меню. Тыкву запекают, делают из нее суп-пюре, но стоит попробовать и приготовить из овоща десерт. Тыкву, примерно 150 граммов, нарезают, добавляют 75 миллиграммов воды и 75 граммов сахара. Все вместе измельчают в блендере. К получившейся смеси добавляют 50 миллиграммов коньяка, 600 миллиграммов сливок (33% жирности), 85 миллиграммов молока и снова все взбивают. Примерно 10-12 граммов желатина разводят по инструкции. Добавляют к получившейся смеси и разливают по стаканам. Десерт убиют в холодильник, чтобы он застыл. Пана котта из тыквы может стать вашим любимым блюдом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Морковный кекс с орехами: рецепт Такой десерт не только имеет яркий вкус, но он еще и полезен. Чтобы добавить ему аромата, в тесто стоит добавить орехи или изюм. Два яйца взбивают с 120 граммами сахара и 110 граммами растительного масла. Туда же добавляют 200 граммов муки, корицу и гашеную соду, 160 граммов тертой моркови, орехи или изюм. Тесто перекладывают в форму для запекания и готовят в духовке 40 минут при 180 градусах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сезонные блюда всегда создают особые настроение. Осенью в их приготовлении используются самые свежие фрукты и овощи, которые выращены или собраны своими руками. Подборка вкусных и легких осенних блюд для хорошего настроения в материале на URA.RU. Ароматный яблочный пирог, пожалуй, самое лучшее осеннее блюдо. Главный секрет этой выпечки — тонкое тесто и большое количество яблок. Чтобы разнообразить шарлотку, попробуйте испечь пирог на песочном тесте. Для этого смешайте муку, сахар, сливочное масло руками до состояния крошки. Потом добавьте в тесто полстакана ледяной воды, сформируйте шар и отправьте на полчаса в холодильник. Яблоки нарежьте дольками, обжарьте на сливочном масле с сахаром и корицей, выложите на тесто и залейте оставшимся на сковороде сиропом. Пирог нужно выпекать 20—25 минут при температуре 200 градусов. Особенность этого блюда — потрясающий аромат грибов. Много времени на приготовление белых грибов в сметане не потребуется. Белые грибы отваривают в кипящей воде около 15 минут. После воду сливают и нарезают произвольно. Лук обжаривают до прозрачности, добавляют грибы и жарят до готовности. В конце добавляют сметану и тушат еще пять-семь минут. Готовое блюдо посыпают зеленью. Необычный, но простой в приготовлении десерт к чаю. Чтобы приготовить грушевый тарт, разотрите 70 граммов мягкого сливочного масла с 70 граммами сахара. Добавьте одно яйцо, перемешайте и добавьте 200 граммов муки с разрыхлителем. Получившееся тесто выложите в форму и уберите в холодильник на полчаса. Нарезанные груши выложите на основу тарта. Отправьте в духовку, разогретую на 180 градусов, на десять минут. Венчиком взбейте стакан молока, два желтка и 100 граммов сахара. Крем доведите до кипения, проварите две минут и вылейте на пирог. Запекать еще 25 минут. Блюда из тыквы — классика осеннего меню. Тыкву запекают, делают из нее суп-пюре, но стоит попробовать и приготовить из овоща десерт. Тыкву, примерно 150 граммов, нарезают, добавляют 75 миллиграммов воды и 75 граммов сахара. Все вместе измельчают в блендере. К получившейся смеси добавляют 50 миллиграммов коньяка, 600 миллиграммов сливок (33% жирности), 85 миллиграммов молока и снова все взбивают. Примерно 10-12 граммов желатина разводят по инструкции. Добавляют к получившейся смеси и разливают по стаканам. Десерт убиют в холодильник, чтобы он застыл. Такой десерт не только имеет яркий вкус, но он еще и полезен. Чтобы добавить ему аромата, в тесто стоит добавить орехи или изюм. Два яйца взбивают с 120 граммами сахара и 110 граммами растительного масла. Туда же добавляют 200 граммов муки, корицу и гашеную соду, 160 граммов тертой моркови, орехи или изюм. Тесто перекладывают в форму для запекания и готовят в духовке 40 минут при 180 градусах.