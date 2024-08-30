В Алапаевске мужчины почти сутки насиловали 15-летнюю девочку

В Алапаевске (Свердловская область) компания мужчин подозревается в том, что они 23 января 2024 года 17 часов удерживали в доме 15-летнюю девочку. По словам подростка, за это время ее несколько раз изнасиловали, заставляли пить алкоголь и, возможно, напоили сильнодействующим препаратом. Об этом рассказала мама ребенка.
«Дочь что-то писала в нашем местном паблике во „Вконтакте“. После этого ей в „личку“ написал Александр Б. Слово за слово, предложил ей встретиться. Сказал, чтобы она вышла на улицу, он был на машине», — рассказала мать пострадавшей газете «КП-Екатеринбург».
После этого мужчина заехал за своим другом Никитой Б. и предложил девочке сходить с ними в магазин. Как они вернулись в машину, мужчины увезли ее к частному дому. Тогда приятели якобы силой затащили подростка в дом, после чего предлагали ей выпить алкоголь. Никита силой начал поить девочку пивом, после чего она «отключилась», заявила мать пострадавшей.
В голом виде школьница проснулась на следующее утро. Девочка выпила воды, после чего ее стошнило в туалете. «Вслед за Дианой туда зашел Александр Б. По словам пострадавшей, он заломил ей руку и изнасиловал», — пишет газета. После этого, оставшись наедине с Александром Ш. — третьим участником инцидента — мужчина заставил ее сходить в баню, после чего, по словам пострадавшей, изнасиловал ее. Домой ее отвез случайный знакомый мужчин.
По информации газеты, городской СК отказался возбуждать уголовное дело, однако благодаря помощи депутата Госдумы Андрея Альшевских за дело взялся прокурор Алапаевска. 14 августа на Александра Ш. и Александра Б. завели уголовные дела по пункту «а» ч. 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и пункту «а» ч. 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Юрист пострадавшей рассказал изданию, что сейчас Александр Б., который в прошлом уже был судим, и Александр Ш. находятся под подпиской о невыезде.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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