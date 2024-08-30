Украина шантажирует сотрудников Запорожской атомной электростанции, угрожая убийством их семьям и заставляя совершать террористические акты. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
«Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт», — заявил Мирошник в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что также от сотрудников требуют передать какую-то информацию в интересах Украины.
Посол подчеркнул, что рабочие уходят с должностей, на которых есть возможность совершить теракт, чтобы шантажисты потеряли интерес к ним и их семьям. Мирошник также подчеркнул, что это не уникальная ситуация — подобному шантажу подвергаются и на других важных объектах. По словам политика, российские службы знают о подобном механизме давления и противодействуют ему.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в конце августа призвал активнее усилить защиту Запорожской АЭС, передает RT. В его заявлении подчеркивается, что крупнейшая в Европе атомная электростанция вынуждена полагаться лишь на один внешний источник энергии для поддержания основных функций ядерной безопасности.
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