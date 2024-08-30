Врип главы Кургана Науменко рассказал, благодаря кому город становится лучше

Врип главы Кургана Науменко: Курган становится лучше благодаря его жителям

31 августа 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

Антон Науменко отметил, что для курганцев нет чужой беды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С каждым годом Курган становится уютнее, красивее и комфортнее для жизни, что является заслугой тех, кто трудится на его благо. Об этом заявил врип главы города Антон Науменко. Он отметил, что для курганцев нет чужой беды. «В этом году Кургану исполняется 345 лет. С каждым годом наш город стремительно меняет свой облик, становясь уютнее, красивее и комфортнее для жизни. Это заслуга тех, кто трудится на благо Кургана, заботится о своем городе, тех, кто в любую минуту готов встать на его защиту. Паводок, который весной пережил Курган, подвиги наших ребят в зоне спецоперации, еще раз доказали, что для горожан нет чужой беды. Я желаю вам, дорогие курганцы, мира, добра и благополучия. Пусть растет и процветает наш город», — сказал Науменко в видео, опубликованном в группе мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». В 2024 году День города в Кургане пройдет под девизом «Герои Кургана — Команда Победы». Организация праздника началась за несколько месяцев. В этом году празднование будет охватывать 14 различных площадок по всему городу, включая новые территории. Главные мероприятия начнутся на площади имени Ленина в 13:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С каждым годом Курган становится уютнее, красивее и комфортнее для жизни, что является заслугой тех, кто трудится на его благо. Об этом заявил врип главы города Антон Науменко. Он отметил, что для курганцев нет чужой беды. «В этом году Кургану исполняется 345 лет. С каждым годом наш город стремительно меняет свой облик, становясь уютнее, красивее и комфортнее для жизни. Это заслуга тех, кто трудится на благо Кургана, заботится о своем городе, тех, кто в любую минуту готов встать на его защиту. Паводок, который весной пережил Курган, подвиги наших ребят в зоне спецоперации, еще раз доказали, что для горожан нет чужой беды. Я желаю вам, дорогие курганцы, мира, добра и благополучия. Пусть растет и процветает наш город», — сказал Науменко в видео, опубликованном в группе мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». В 2024 году День города в Кургане пройдет под девизом «Герои Кургана — Команда Победы». Организация праздника началась за несколько месяцев. В этом году празднование будет охватывать 14 различных площадок по всему городу, включая новые территории. Главные мероприятия начнутся на площади имени Ленина в 13:00.