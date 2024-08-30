В Радужном (ХМАО) начался поиск исполнителя для возведения, эксплуатации и содержания ледового городка. В материалах на портале Госзакупки мэрия города объявила закупку на сумму 6,78 миллиона рублей.
«Объект закупки — устройство, эксплуатация и содержание ледового городка. Заказчик — администрация города Радужный. Начальная цена контракта — 6 780 000 рублей», — говорится в документах на портале.
Возведение праздничного городка запланировано в городском Парке культуры и отдыха с 25 ноября по 21 декабря 2024 года. Тематика ледового городка — «Год семьи». На площади планируется установка шести ледовых фигур. Среди них — символ года, две ледовые чаши и три двухскатные горки разных размеров. Еще одна большая горка будет установлена в микрорайоне Южном. Работы по содержанию и эксплуатации городка подрядчик должен выполнять до 25 февраля 2024 года.
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