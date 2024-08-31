ВСУ несут значительные потери в боях под Липцами, теряя все свои резервы. Все попытки украинских войск провести контратаку успешно предотвращаются. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, все связаны только с большими потерями у противника», — передает слова Ганчева РИА Новости.
Он добавил, что переброска дополнительных резервов обусловлена стремлением прорвать оборону российской армии. Украинские силы предпринимают контратакующие действия, однако, неся потери, вынуждены отступать назад, заключил Ганчев.
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