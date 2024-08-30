Происшествия ДТП «Водителя разорвало на части»: свердловчанин перевернулся на BMW и погиб. Фото Свердловчанин перевернулся на BMW и погиб 31 августа 2024 в 09:41 Размер текста - 17 + Водитель скончался на месте (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском произошло страшное ДТП: водитель BMW врезался в опору уличного освещения, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части. «Страшная авария на Каменской, 48. Подписчики рассказывают, что водителя разорвало на части», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору уличного освещения, после чего автомобиль опрокинулся, сообщили в ГИБДД. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и личность погибшего. ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском произошло страшное ДТП: водитель BMW врезался в опору уличного освещения, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части. «Страшная авария на Каменской, 48. Подписчики рассказывают, что водителя разорвало на части», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору уличного освещения, после чего автомобиль опрокинулся, сообщили в ГИБДД. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и личность погибшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям