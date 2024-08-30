30 августа 2024

За свердловчанином на BMW, который влетел в столб и разбился, гналась полиция

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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, свердловская полиция, государственная автоинспекция, свердловское гаи
Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции (фото из архива) Фото:

Водитель BMW, который врезался в опору уличного освещения в Каменске-Уральском и погиб, пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость и нарушая ПДД. После чего автомобилист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части.

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Водитель BMW, который врезался в опору уличного освещения в Каменске-Уральском и погиб, пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость и нарушая ПДД. После чего автомобилист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — сообщили в telegram-канале ведомства. Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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