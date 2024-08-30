За свердловчанином на BMW, который влетел в столб и разбился, гналась полиция

31 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель BMW, который врезался в опору уличного освещения в Каменске-Уральском и погиб, пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость и нарушая ПДД. После чего автомобилист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — сообщили в telegram-канале ведомства. Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель BMW, который врезался в опору уличного освещения в Каменске-Уральском и погиб, пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель не остановился на законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость и нарушая ПДД. После чего автомобилист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — сообщили в telegram-канале ведомства. Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте. Со слов очевидцев, водителя разорвало на части.