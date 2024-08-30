Заморозки надвигаются на Курганскую область

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни. По информации Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 и 2 сентября в регионе прогнозируются заморозки.
«Согласно прогнозам метеорологов, в отдельных районах области температура воздуха может опуститься до -2 градусов Цельсия. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы», — говорится в прогнозе. Это может привести к замерзанию растений и повреждению сельскохозяйственных культур.
Рекомендации для населения и аграриев
Жителям региона и особенно аграриям рекомендуется принять меры предосторожности. Необходимо укрыть теплолюбивые растения и при необходимости использовать дополнительные источники тепла для защиты посевов. Также следует обратить внимание на водопроводные и отопительные системы, чтобы предотвратить их замерзание.
Влияние погоды на повседневную жизнь
Заморозки могут повлиять на условия дорожного движения, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Возможно ухудшение видимости из-за туманов, которые часто сопровождают резкие понижения температуры.
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