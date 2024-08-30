30 августа 2024

Заморозки надвигаются на Курганскую область

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В Кургане будет -2С
В Кургане будет -2С Фото:

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни. По информации Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 и 2 сентября в регионе прогнозируются заморозки.

«Согласно прогнозам метеорологов, в отдельных районах области температура воздуха может опуститься до -2 градусов Цельсия. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы», — говорится в прогнозе. Это может привести к замерзанию растений и повреждению сельскохозяйственных культур.

Рекомендации для населения и аграриев

Жителям региона и особенно аграриям рекомендуется принять меры предосторожности. Необходимо укрыть теплолюбивые растения и при необходимости использовать дополнительные источники тепла для защиты посевов. Также следует обратить внимание на водопроводные и отопительные системы, чтобы предотвратить их замерзание.

Влияние погоды на повседневную жизнь

Заморозки могут повлиять на условия дорожного движения, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Возможно ухудшение видимости из-за туманов, которые часто сопровождают резкие понижения температуры.

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В Курганской области объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни. По информации Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 и 2 сентября в регионе прогнозируются заморозки. «Согласно прогнозам метеорологов, в отдельных районах области температура воздуха может опуститься до -2 градусов Цельсия. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы», — говорится в прогнозе. Это может привести к замерзанию растений и повреждению сельскохозяйственных культур. Рекомендации для населения и аграриев Жителям региона и особенно аграриям рекомендуется принять меры предосторожности. Необходимо укрыть теплолюбивые растения и при необходимости использовать дополнительные источники тепла для защиты посевов. Также следует обратить внимание на водопроводные и отопительные системы, чтобы предотвратить их замерзание. Влияние погоды на повседневную жизнь Заморозки могут повлиять на условия дорожного движения, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Возможно ухудшение видимости из-за туманов, которые часто сопровождают резкие понижения температуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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