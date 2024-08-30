30 августа 2024

Горы ароматного плова, хот-доги и сладости: чем курганцы угощают гостей Дня города. Фото, видео

На площади в Кургане на ярмарке продают плов и шашлыки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ароматным стрит-фудом угощают курганцев в День города
Ароматным стрит-фудом угощают курганцев в День города Фото:
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День города Кургана — 2024

С утра на площади имени Ленина в Кургане повара готовят плов и шашлык, чтобы угостить жителей в День города. Аромат от блюд идет невероятно вкусный. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«На центральной площади города открылась ярмарка. Здесь готовят плов, шашлык, суп, хот-доги. Вкусный аромат создает праздничную атмосферу. Также курганцы смогут полакомиться сладостями», — сообщает журналист агентства.

Горожане восторженно обсуждают процесс приготовления стрит-фуда. Желающих отведать ароматную еду становится все больше и больше, уточнил журналист.

Рассыпчатый плов предлагают курганцам в День города
Рассыпчатый плов предлагают курганцам в День города
Фото:
Шашлык готовится на ярмарке в Кургане
Шашлык готовится на ярмарке в Кургане
Фото:

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С утра на площади имени Ленина в Кургане повара готовят плов и шашлык, чтобы угостить жителей в День города. Аромат от блюд идет невероятно вкусный. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На центральной площади города открылась ярмарка. Здесь готовят плов, шашлык, суп, хот-доги. Вкусный аромат создает праздничную атмосферу. Также курганцы смогут полакомиться сладостями», — сообщает журналист агентства. Горожане восторженно обсуждают процесс приготовления стрит-фуда. Желающих отведать ароматную еду становится все больше и больше, уточнил журналист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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