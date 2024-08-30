Ароматным стрит-фудом угощают курганцев в День города
новость из сюжетаДень города Кургана — 2024
С утра на площади имени Ленина в Кургане повара готовят плов и шашлык, чтобы угостить жителей в День города. Аромат от блюд идет невероятно вкусный. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«На центральной площади города открылась ярмарка. Здесь готовят плов, шашлык, суп, хот-доги. Вкусный аромат создает праздничную атмосферу. Также курганцы смогут полакомиться сладостями», — сообщает журналист агентства.
Горожане восторженно обсуждают процесс приготовления стрит-фуда. Желающих отведать ароматную еду становится все больше и больше, уточнил журналист.
Рассыпчатый плов предлагают курганцам в День города
Шашлык готовится на ярмарке в Кургане
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