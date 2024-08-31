В Москве на 1000 «квадратов» горит административное здание

Пожарные тушат огонь на площади 1000 квадратных метров (архивное фото)
В Москве горит административное здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.
«Горит второй этаж административного здания. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что здание находится на Бережковской набережной.
110 сотрудников МЧС с 35 единицами техники тушат огонь. Сообщений о пострадавших нет, заключили в ведомстве.
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