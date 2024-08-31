На Камчатке пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 пропал с радаров после вылета спустя 10 минут. Об этом сообщили в telegram-канале «112». Инцидент произошел в Камчатском крае.
«Связь с бортом „Витязь Аэро“ пропала, когда он вылетел на поселок Николаевка Елизовского района», — говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились три члена экипажа. Они перестали выходить на связь спустя 10 минут после вылета. По факту произошедшего проводится проверка. Уточняется, что авиакомпания «Витязь Аэро» организует частные вертолетные прогулки на Камчатке.
UPD: По предварительным данным, на борту воздушного судна могли находиться 19 пассажиров. Информация уточняется, пишет 112.
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