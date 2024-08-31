Учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ

31 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

ЕГЭ и ОГЭ ждут серьезные изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), который проводят в 9-м классе, нужно учитывать при поступлении в 10 класс или колледжи. А формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным и естественным наукам изменится. В ЕГЭ по литературе, в дополнение к письменным заданиям, может появиться устная часть. Эти предложения поступили на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. «Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК. Он отметил, что до 2030 года планируется так сформировать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать школьные экзамены. Участники встречи единогласно выступили против отмены сочинения и устного собеседования по русскому языку в девятом классе. Однако обе процедуры будут совершенствовать. Выпускникам средней школы могут разрешить учитывать знания, полученные на других уроках. Кроме того, преподаватели предложили проводить государственные экзамены в компьютерном формате. Эксперты отметили, что итоговую проверку знаний на компьютере уже проходят школьники Москвы. Предполагается, что решать электронные тесты ученики смогут после 2030 года. Демонстрационные варианты КИМ (демоверсии экзамена) по-прежнему будут публиковать. С их помощью, считают в Рособрнадзоре, школьники смогут качественнее подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Без изменений останется и система проверки выполненных работ — доверять эту задачу искусственному интеллекту эксперты в ближайшее время не собираются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), который проводят в 9-м классе, нужно учитывать при поступлении в 10 класс или колледжи. А формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным и естественным наукам изменится. В ЕГЭ по литературе, в дополнение к письменным заданиям, может появиться устная часть. Эти предложения поступили на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. «Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РБК. Он отметил, что до 2030 года планируется так сформировать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать школьные экзамены. Участники встречи единогласно выступили против отмены сочинения и устного собеседования по русскому языку в девятом классе. Однако обе процедуры будут совершенствовать. Выпускникам средней школы могут разрешить учитывать знания, полученные на других уроках. Кроме того, преподаватели предложили проводить государственные экзамены в компьютерном формате. Эксперты отметили, что итоговую проверку знаний на компьютере уже проходят школьники Москвы. Предполагается, что решать электронные тесты ученики смогут после 2030 года. Демонстрационные варианты КИМ (демоверсии экзамена) по-прежнему будут публиковать. С их помощью, считают в Рособрнадзоре, школьники смогут качественнее подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Без изменений останется и система проверки выполненных работ — доверять эту задачу искусственному интеллекту эксперты в ближайшее время не собираются.