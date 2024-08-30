Жители Кургана восторженными криками и аплодисментами встретили выступление на Дне города музыкантов из Китая. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Курганцы находятся в восторге от выступления артистов из китайского города-побратима Юйлинь в Центральном парке культуры и отдыха. Горожане фотографируют зарубежных гостей, смеются и улыбаются вместе с ними», — сообщает журналист агентства.
Творческий коллектив Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлинь выступит также в 16:00 на площади Ленина. Кроме того, горожане смогут побывать на их выступлении в Заозерном микрорайоне у Центра культуры и досуга «Современник» с 19:00 до 19:40.
Китайские артисты произвели фурор в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова URA.RU
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Жители Кургана восторженными криками и аплодисментами встретили выступление на Дне города музыкантов из Китая. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Курганцы находятся в восторге от выступления артистов из китайского города-побратима Юйлинь в Центральном парке культуры и отдыха. Горожане фотографируют зарубежных гостей, смеются и улыбаются вместе с ними», — сообщает журналист агентства. Творческий коллектив Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлинь выступит также в 16:00 на площади Ленина. Кроме того, горожане смогут побывать на их выступлении в Заозерном микрорайоне у Центра культуры и досуга «Современник» с 19:00 до 19:40.