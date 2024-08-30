Югорчанка вышла в финал Паралимпийских игр в Париже по метанию диска

Спортсменка из ХМАО Екатерина Ветохина заняла второе место на квалификационных соревнованиях по метанию диска в классе F57 на Паралимпийских играх в Париже. Теперь девушку ожидает финал, сообщили в правительстве Югры.
«На XVII летних Паралимпийских играх в Париже югорчанка успешно прошла квалификационные соревнования по метанию диска в классе F57. В напряженной борьбе она показала отличный результат, заняв второе место среди пяти сильнейших спортсменок из Камеруна, Чехии, Габона, Ганы и Бразилии», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас девушка уступает только спортсменке от Бразилии Сильве Джулиане Кристине. Разница в результате — 23 сантиметра. Финал Паралимпиады состоится уже сегодня.
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