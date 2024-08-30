30 августа 2024

Югорчанка вышла в финал Паралимпийских игр в Париже по метанию диска

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока югорчанка уступает в результате всего 23 сантиметра
Пока югорчанка уступает в результате всего 23 сантиметра Фото:

Спортсменка из ХМАО Екатерина Ветохина заняла второе место на квалификационных соревнованиях по метанию диска в классе F57 на Паралимпийских играх в Париже. Теперь девушку ожидает финал, сообщили в правительстве Югры.

«На XVII летних Паралимпийских играх в Париже югорчанка успешно прошла квалификационные соревнования по метанию диска в классе F57. В напряженной борьбе она показала отличный результат, заняв второе место среди пяти сильнейших спортсменок из Камеруна, Чехии, Габона, Ганы и Бразилии», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас девушка уступает только спортсменке от Бразилии Сильве Джулиане Кристине. Разница в результате — 23 сантиметра. Финал Паралимпиады состоится уже сегодня.

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Спортсменка из ХМАО Екатерина Ветохина заняла второе место на квалификационных соревнованиях по метанию диска в классе F57 на Паралимпийских играх в Париже. Теперь девушку ожидает финал, сообщили в правительстве Югры. «На XVII летних Паралимпийских играх в Париже югорчанка успешно прошла квалификационные соревнования по метанию диска в классе F57. В напряженной борьбе она показала отличный результат, заняв второе место среди пяти сильнейших спортсменок из Камеруна, Чехии, Габона, Ганы и Бразилии», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас девушка уступает только спортсменке от Бразилии Сильве Джулиане Кристине. Разница в результате — 23 сантиметра. Финал Паралимпиады состоится уже сегодня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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