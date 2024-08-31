Армия и оружие Новочеркасское военное училище связи откроют заново 31 августа 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Под Новочеркасском откроют заново Высшее военное училище связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новочеркасское военное училище связи вновь начнет принимать курсантов спустя 13 лет. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. «Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования „Новочеркасское высшее военное командное училище связи“ Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что первый набор курсантов пройдет в 2026 году. В учебную программу войдут дисциплины по радиосистемам специального назначения, спутниковой связи и эксплуатации автоматизированных систем. По окончании пятилетнего курса выпускники получат звание лейтенанта и квалификацию «инженер» с дипломом государственного образца. Рядом с училищем планируется строительство учебно-лабораторного корпуса, казарм и спортивного зала. Новочеркасское военное училище связи было основано в 1964 году. За лет существования подготовило более 15 тысяч офицеров в Ростовской области. Оно прекратило существование 1 октября 2011 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новочеркасское военное училище связи вновь начнет принимать курсантов спустя 13 лет. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. «Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования „Новочеркасское высшее военное командное училище связи“ Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что первый набор курсантов пройдет в 2026 году. В учебную программу войдут дисциплины по радиосистемам специального назначения, спутниковой связи и эксплуатации автоматизированных систем. По окончании пятилетнего курса выпускники получат звание лейтенанта и квалификацию «инженер» с дипломом государственного образца. Рядом с училищем планируется строительство учебно-лабораторного корпуса, казарм и спортивного зала. Новочеркасское военное училище связи было основано в 1964 году. За лет существования подготовило более 15 тысяч офицеров в Ростовской области. Оно прекратило существование 1 октября 2011 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям