Мишустин выделил УрФУ миллионы на новые разработки для космоса и медицины

Уральский федеральный университет получил федеральный грант на сумму 249,4 миллиона рублей на научные проекты в сферах медицины, ИТ, аэрокосмической отрасли и электроник. Решение о выделении грантов было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Наш университет, как головной в Уральском научно-образовательном центре (УМНОЦ), вошел в число получателей федеральных грантов. На поддержку проектов ученых по созданию новых материалов и технологий в области медицины, ИТ, аэрокосмоса и электроники выделено 249,4 млн рублей», — сказано в telegram-канале университета.
Решение о выделении грантов было утверждено Михаилом Мишустиным, как сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации. УрФУ занимает лидирующие позиции среди всех 15 научно-образовательных центров, получивших гранты.
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