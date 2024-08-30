30 августа 2024

Мишустин выделил УрФУ миллионы на новые разработки для космоса и медицины

© Служба новостей «URA.RU»
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Циклотронный центр ядерной медицины УрФУ. Екатеринбург, прибор, уральский федеральный университет, наука, урфу, студенты, наука урала, молодые ученые, циклотрон, научная лаборатория, наука россии, лаборанты
УрФУ занимает лидирующие позиции среди 15 научно-образовательных центров (фото из архива) Фото:

Уральский федеральный университет получил федеральный грант на сумму 249,4 миллиона рублей на научные проекты в сферах медицины, ИТ, аэрокосмической отрасли и электроник. Решение о выделении грантов было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Наш университет, как головной в Уральском научно-образовательном центре (УМНОЦ), вошел в число получателей федеральных грантов. На поддержку проектов ученых по созданию новых материалов и технологий в области медицины, ИТ, аэрокосмоса и электроники выделено 249,4 млн рублей», — сказано в telegram-канале университета.

Решение о выделении грантов было утверждено Михаилом Мишустиным, как сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации. УрФУ занимает лидирующие позиции среди всех 15 научно-образовательных центров, получивших гранты.

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Уральский федеральный университет получил федеральный грант на сумму 249,4 миллиона рублей на научные проекты в сферах медицины, ИТ, аэрокосмической отрасли и электроник. Решение о выделении грантов было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наш университет, как головной в Уральском научно-образовательном центре (УМНОЦ), вошел в число получателей федеральных грантов. На поддержку проектов ученых по созданию новых материалов и технологий в области медицины, ИТ, аэрокосмоса и электроники выделено 249,4 млн рублей», — сказано в telegram-канале университета. Решение о выделении грантов было утверждено Михаилом Мишустиным, как сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации. УрФУ занимает лидирующие позиции среди всех 15 научно-образовательных центров, получивших гранты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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