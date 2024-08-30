Наука и техника Мишустин выделил УрФУ миллионы на новые разработки для космоса и медицины 31 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + УрФУ занимает лидирующие позиции среди 15 научно-образовательных центров (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет получил федеральный грант на сумму 249,4 миллиона рублей на научные проекты в сферах медицины, ИТ, аэрокосмической отрасли и электроник. Решение о выделении грантов было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наш университет, как головной в Уральском научно-образовательном центре (УМНОЦ), вошел в число получателей федеральных грантов. На поддержку проектов ученых по созданию новых материалов и технологий в области медицины, ИТ, аэрокосмоса и электроники выделено 249,4 млн рублей», — сказано в telegram-канале университета. Решение о выделении грантов было утверждено Михаилом Мишустиным, как сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации. УрФУ занимает лидирующие позиции среди всех 15 научно-образовательных центров, получивших гранты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уральский федеральный университет получил федеральный грант на сумму 249,4 миллиона рублей на научные проекты в сферах медицины, ИТ, аэрокосмической отрасли и электроник. Решение о выделении грантов было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Наш университет, как головной в Уральском научно-образовательном центре (УМНОЦ), вошел в число получателей федеральных грантов. На поддержку проектов ученых по созданию новых материалов и технологий в области медицины, ИТ, аэрокосмоса и электроники выделено 249,4 млн рублей», — сказано в telegram-канале университета. Решение о выделении грантов было утверждено Михаилом Мишустиным, как сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации. УрФУ занимает лидирующие позиции среди всех 15 научно-образовательных центров, получивших гранты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям