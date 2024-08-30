30 августа 2024

Бастрыкин взялся за дело об избиении жителя Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин вступился за сургутянина, которого избили трое человек
Бастрыкин вступился за сургутянина, которого избили трое человек Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на троих людей, избивших сургутянина. Об этом сообщается в информационном центре СК РФ.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц в отношении жителя Сургута. В социальных медиа сообщается, что несколько человек жестко избили мужчину в городе Сургуте», — написано на сайте ведомства.

Русская община выяснила, что конфликт произошел между водителем и грузчиком из-за нарушений правил грузоперевозки, но был исчерпан на месте, в результате диалога. Однако, по их словам, водитель затаил обиду и, спустя месяц, вместе с друзьями дождался грузчика на парковке, после чего избил. По информации общественников, у мужчины множество переломов лицевых костей и требуется операция.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на троих людей, избивших сургутянина. Об этом сообщается в информационном центре СК РФ. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц в отношении жителя Сургута. В социальных медиа сообщается, что несколько человек жестко избили мужчину в городе Сургуте», — написано на сайте ведомства. Русская община выяснила, что конфликт произошел между водителем и грузчиком из-за нарушений правил грузоперевозки, но был исчерпан на месте, в результате диалога. Однако, по их словам, водитель затаил обиду и, спустя месяц, вместе с друзьями дождался грузчика на парковке, после чего избил. По информации общественников, у мужчины множество переломов лицевых костей и требуется операция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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