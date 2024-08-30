Бастрыкин взялся за дело об избиении жителя Сургута

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на троих людей, избивших сургутянина. Об этом сообщается в информационном центре СК РФ.
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий группы лиц в отношении жителя Сургута. В социальных медиа сообщается, что несколько человек жестко избили мужчину в городе Сургуте», — написано на сайте ведомства.
Русская община выяснила, что конфликт произошел между водителем и грузчиком из-за нарушений правил грузоперевозки, но был исчерпан на месте, в результате диалога. Однако, по их словам, водитель затаил обиду и, спустя месяц, вместе с друзьями дождался грузчика на парковке, после чего избил. По информации общественников, у мужчины множество переломов лицевых костей и требуется операция.
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