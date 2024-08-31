ВС РФ освободили Кирово в ДНР

31 августа 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают свое продвижение вглубь обороны противника, заявили в МО РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство . Также в нем отметили, что ВС РФ продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ. Ранее ВС РФ в ДНР освободили Константиновку. Также под контроль армии России перешли Новожеланное и Синьковка в ЛНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство. Также в нем отметили, что ВС РФ продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ. Ранее ВС РФ в ДНР освободили Константиновку. Также под контроль армии России перешли Новожеланное и Синьковка в ЛНР.