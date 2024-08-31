ВС РФ освободили Кирово в ДНР

ВС РФ продолжают свое продвижение вглубь обороны противника, заявили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики», — передает оборонное
Ранее ВС РФ в ДНР освободили Константиновку. Также под контроль армии России перешли Новожеланное и Синьковка в ЛНР.
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