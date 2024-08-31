ВС РФ освободили Кирово в ДНР

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ВС РФ продолжают свое продвижение вглубь обороны противника, заявили в МО РФ Фото:
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство. Также в нем отметили, что ВС РФ продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.

Ранее ВС РФ в ДНР освободили Константиновку. Также под контроль армии России перешли Новожеланное и Синьковка в ЛНР.

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово, который находится в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики», — передает оборонное ведомство. Также в нем отметили, что ВС РФ продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ. Ранее ВС РФ в ДНР освободили Константиновку. Также под контроль армии России перешли Новожеланное и Синьковка в ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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