В Верхней Пышме и поселках запретят продавать алкоголь в День знаний

31 августа 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Верхней Пышме и нескольких свердловских поселках в День знаний 2 сентября запретят продавать алкоголь. Об этом сообщила городская администрация. «2 сентября с 08:00 до 15:00 на территории города Верхняя Пышма, села Балтым, поселка Кедровое, поселка Красный, поселка Исеть, поселка Ольховка, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий приуроченных ко Дню знаний. Торгующим организациям, индивидуальным предпринимателям запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в официальном telegram-канале администрации. URA.RU сообщало, что 1 сентября в День народов Среднего Урала в Екатеринбурге запретят распивать спиртное. Алкоголь нельзя будет продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме и нескольких свердловских поселках в День знаний 2 сентября запретят продавать алкоголь. Об этом сообщила городская администрация. «2 сентября с 08:00 до 15:00 на территории города Верхняя Пышма, села Балтым, поселка Кедровое, поселка Красный, поселка Исеть, поселка Ольховка, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий приуроченных ко Дню знаний. Торгующим организациям, индивидуальным предпринимателям запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в официальном telegram-канале администрации. URA.RU сообщало, что 1 сентября в День народов Среднего Урала в Екатеринбурге запретят распивать спиртное. Алкоголь нельзя будет продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.