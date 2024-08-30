30 августа 2024

В Верхней Пышме и поселках запретят продавать алкоголь в День знаний

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в школе 89. Тюмень , школьная линейка, класс, ученики, дети, день знаний, школьники, 1 сентября
Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00 Фото:

В Верхней Пышме и нескольких свердловских поселках в День знаний 2 сентября запретят продавать алкоголь. Об этом сообщила городская администрация.

«2 сентября с 08:00 до 15:00 на территории города Верхняя Пышма, села Балтым, поселка Кедровое, поселка Красный, поселка Исеть, поселка Ольховка, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий приуроченных ко Дню знаний. Торгующим организациям, индивидуальным предпринимателям запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в официальном telegram-канале администрации.

URA.RU сообщало, что 1 сентября в День народов Среднего Урала в Екатеринбурге запретят распивать спиртное. Алкоголь нельзя будет продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.

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В Верхней Пышме и нескольких свердловских поселках в День знаний 2 сентября запретят продавать алкоголь. Об этом сообщила городская администрация. «2 сентября с 08:00 до 15:00 на территории города Верхняя Пышма, села Балтым, поселка Кедровое, поселка Красный, поселка Исеть, поселка Ольховка, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий приуроченных ко Дню знаний. Торгующим организациям, индивидуальным предпринимателям запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в официальном telegram-канале администрации. URA.RU сообщало, что 1 сентября в День народов Среднего Урала в Екатеринбурге запретят распивать спиртное. Алкоголь нельзя будет продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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