30 августа 2024

На курганской «Рублевке» сносят рекламные щиты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Недалеко от Кургана начали демонтировать незаконную рекламу
Недалеко от Кургана начали демонтировать незаконную рекламу Фото:

В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», начался снос рекламных щитов. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских.

«Проводим работу по демонтажу незаконно установленных на территории Кетовского округа рекламных конструкций», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Язовских в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото демонтированного рекламного щита.

Ранее в Кургане за неделю демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций. Также был проведен аукцион на установку новых рекламных щитов, где выставили 20 лотов по разным адресам.

Сносят рекламные конструкции, которые незаконно размещались в Кетовском округе
Сносят рекламные конструкции, которые незаконно размещались в Кетовском округе
Фото:

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В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», начался снос рекламных щитов. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских. «Проводим работу по демонтажу незаконно установленных на территории Кетовского округа рекламных конструкций», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Язовских в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото демонтированного рекламного щита. Ранее в Кургане за неделю демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций. Также был проведен аукцион на установку новых рекламных щитов, где выставили 20 лотов по разным адресам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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