Недалеко от Кургана начали демонтировать незаконную рекламу
В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», начался снос рекламных щитов. Об этом сообщил глава округа Олег Язовских.
«Проводим работу по демонтажу незаконно установленных на территории Кетовского округа рекламных конструкций», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Язовских в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото демонтированного рекламного щита.
Ранее в Кургане за неделю демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций. Также был проведен аукцион на установку новых рекламных щитов, где выставили 20 лотов по разным адресам.
Сносят рекламные конструкции, которые незаконно размещались в Кетовском округе
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