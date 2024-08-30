Правоохранители устанавливают причины аварии в Кургане
На въезде в Курган со стороны Заозерного микрорайона 31 августа автомобиль Lada Granta слетел с дороги после ДТП с другой легковушкой. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«Lada Granta улетела в кювет на въезде в город, где строится ЖК „Малиновые высоты“. Рядом стоит искореженный ВАЗ-2105», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также прикрепили видео к посту.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
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