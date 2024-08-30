30 августа 2024

В Кургане после аварии легковушка слетела в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители устанавливают причины аварии в Кургане
Правоохранители устанавливают причины аварии в Кургане Фото:

На въезде в Курган со стороны Заозерного микрорайона 31 августа автомобиль Lada Granta слетел с дороги после ДТП с другой легковушкой. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Lada Granta улетела в кювет на въезде в город, где строится ЖК „Малиновые высоты“. Рядом стоит искореженный ВАЗ-2105», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также прикрепили видео к посту.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.

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На въезде в Курган со стороны Заозерного микрорайона 31 августа автомобиль Lada Granta слетел с дороги после ДТП с другой легковушкой. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Lada Granta улетела в кювет на въезде в город, где строится ЖК „Малиновые высоты“. Рядом стоит искореженный ВАЗ-2105», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы также прикрепили видео к посту. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в пресс-службу Госавтоинспекции МВД России по Кургану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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