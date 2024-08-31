Инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут получать 190 тысяч рублей

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, геодезист, строитель, теодолит
Зарплаты инженеров-геодезистов могут варьироваться от 60 до 190 тысяч рублей Фото:

По результатам исследования сервиса SuperJob, опубликованного на официальном сайте инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут зарабатывать до 190 тысяч рублей, что ставит их в один ряд с высокооплачиваемыми специалистами в отрасли гражданского строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«На самую высокую зарплату, от 115 до 190 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты с отличными навыками работы с фотограмметрическим ПО, опытом работы в строительных компаниях по профилю работодателя и стажем работы инженером-геодезистом от 3 лет», — говорится в исследовании SuperJob. Для получения такого дохода кандидат должен иметь стаж работы от трех лет и опыт работы на крупных строительных объектах.

В августе 2024 года сервис SuperJob провел анализ предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства. Согласно данным исследования, зарплаты инженеров-геодезистов в Москве могут достигать 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей, тогда как в Екатеринбурге максимальный порог составляет 190 тысяч рублей.

Специалисты с неполным высшим образованием и определенным набором навыков могут зарабатывать от 60 до 75 тысяч рублей. Те, кто имеет полное высшее образование и готов к разъездной работе, могут рассчитывать на зарплату от 75 до 90 тысяч рублей. Соискателям с двухлетним стажем и способностью к работе со специализированным программным обеспечением предлагают от 90 до 115 тысяч рублей. Работодатели также могут оценить наличие у кандидатов прав категории В или личного автомобиля, а также знание английского языка на уровне чтения технической документации.

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По результатам исследования сервиса SuperJob, опубликованного на официальном сайте инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут зарабатывать до 190 тысяч рублей, что ставит их в один ряд с высокооплачиваемыми специалистами в отрасли гражданского строительства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «На самую высокую зарплату, от 115 до 190 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты с отличными навыками работы с фотограмметрическим ПО, опытом работы в строительных компаниях по профилю работодателя и стажем работы инженером-геодезистом от 3 лет», — говорится в исследовании SuperJob. Для получения такого дохода кандидат должен иметь стаж работы от трех лет и опыт работы на крупных строительных объектах. В августе 2024 года сервис SuperJob провел анализ предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства. Согласно данным исследования, зарплаты инженеров-геодезистов в Москве могут достигать 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей, тогда как в Екатеринбурге максимальный порог составляет 190 тысяч рублей. Специалисты с неполным высшим образованием и определенным набором навыков могут зарабатывать от 60 до 75 тысяч рублей. Те, кто имеет полное высшее образование и готов к разъездной работе, могут рассчитывать на зарплату от 75 до 90 тысяч рублей. Соискателям с двухлетним стажем и способностью к работе со специализированным программным обеспечением предлагают от 90 до 115 тысяч рублей. Работодатели также могут оценить наличие у кандидатов прав категории В или личного автомобиля, а также знание английского языка на уровне чтения технической документации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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