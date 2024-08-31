Административное здание загорелось в центре Москвы
В Москве утром 31 августа произошел пожар в административном здании, охвативший площадь в 1000 квадратных метров. Тушение огня было осложнено из-за особенностей конструкции здания. Пожар удалось локализовать только спустя 7 часов с момента его начала. Как сообщает МЧС, к тушению было привлечено более 130 человек и 45 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются специалистам пожарно-технической лаборатории.
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