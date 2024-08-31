В Москве крупный пожар удалось потушить спустя семь часов. Фоторепортаж

В Москве на 1000 «квадратов» произошел пожар в административном здании
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Административное здание загорелось в центре Москвы Фото:

В Москве утром 31 августа произошел пожар в административном здании, охвативший площадь в 1000 квадратных метров. Тушение огня было осложнено из-за особенностей конструкции здания. Пожар удалось локализовать только спустя 7 часов с момента его начала. Как сообщает МЧС, к тушению было привлечено более 130 человек и 45 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются специалистам пожарно-технической лаборатории.

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В Москве утром 31 августа произошел пожар в административном здании, охвативший площадь в 1000 квадратных метров. Тушение огня было осложнено из-за особенностей конструкции здания. Пожар удалось локализовать только спустя 7 часов с момента его начала. Как сообщает МЧС, к тушению было привлечено более 130 человек и 45 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются специалистам пожарно-технической лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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