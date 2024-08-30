Политика Власть Челябинские VIP показали свои школьные снимки. Фото 31 августа 2024 в 20:32 Размер текста - 17 + Руководители Челябинской области поделились своими школьными фото накануне Дня знаний Фото: Размик Закарян © URA.RU Накануне Дня знаний известные политики, руководители и общественники Челябинской области поделились своими школьными снимками. Их опубликовал Центр управления регионом в группе «Вконтакте». «Завтра в России отметят День знаний. Этот праздник важен для всех: от малышей, впервые переступающих порог школы, до студентов, заканчивающих обучение, а также для педагогического состава и родителей. В преддверии 1 сентября известные челябинцы поделились с ЦУР снимками со школьной скамьи», — отметили в организации. На снимках, предоставленных VIP-персонами, можно увидеть, как выглядели в школьные годы министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, министр образования региона Виталий Литке, вице-губернатор Алексей Фартыгин, глава Челябинска Наталья Котова и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Накануне Дня знаний известные политики, руководители и общественники Челябинской области поделились своими школьными снимками. Их опубликовал Центр управления регионом в группе «Вконтакте». «Завтра в России отметят День знаний. Этот праздник важен для всех: от малышей, впервые переступающих порог школы, до студентов, заканчивающих обучение, а также для педагогического состава и родителей. В преддверии 1 сентября известные челябинцы поделились с ЦУР снимками со школьной скамьи», — отметили в организации. На снимках, предоставленных VIP-персонами, можно увидеть, как выглядели в школьные годы министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, министр образования региона Виталий Литке, вице-губернатор Алексей Фартыгин, глава Челябинска Наталья Котова и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям