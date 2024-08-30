30 августа 2024

Челябинские VIP показали свои школьные снимки. Фото

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Школьная линейка 1 сентября в Лицее 12. Екатеринбург , школьная линейка, день знаний, 1 сентября, лицей 12
Руководители Челябинской области поделились своими школьными фото накануне Дня знаний Фото:

Накануне Дня знаний известные политики, руководители и общественники Челябинской области поделились своими школьными снимками. Их опубликовал Центр управления регионом в группе «Вконтакте».

«Завтра в России отметят День знаний. Этот праздник важен для всех: от малышей, впервые переступающих порог школы, до студентов, заканчивающих обучение, а также для педагогического состава и родителей. В преддверии 1 сентября известные челябинцы поделились с ЦУР снимками со школьной скамьи», — отметили в организации.

На снимках, предоставленных VIP-персонами, можно увидеть, как выглядели в школьные годы министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, министр образования региона Виталий Литке, вице-губернатор Алексей Фартыгин, глава Челябинска Наталья Котова и другие.

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Накануне Дня знаний известные политики, руководители и общественники Челябинской области поделились своими школьными снимками. Их опубликовал Центр управления регионом в группе «Вконтакте». «Завтра в России отметят День знаний. Этот праздник важен для всех: от малышей, впервые переступающих порог школы, до студентов, заканчивающих обучение, а также для педагогического состава и родителей. В преддверии 1 сентября известные челябинцы поделились с ЦУР снимками со школьной скамьи», — отметили в организации. На снимках, предоставленных VIP-персонами, можно увидеть, как выглядели в школьные годы министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, министр образования региона Виталий Литке, вице-губернатор Алексей Фартыгин, глава Челябинска Наталья Котова и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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