Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля»

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Актер из фильма «Мухтар» Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни Фото:

Известный белорусский актер Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива».

«Георгий Малявский умер на 78-м году жизни», — передает заявление издания «Лента.ру». Детали и причины смерти актера пока не раскрываются.

За свою долгую карьеру, начиная с 1971 года и до 2020 года, Малявский прославился работой в Белорусском театре имени Янки Купалы и участием в многочисленных кинопроектах. В них входят такие известные фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

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Известный белорусский актер Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива». «Георгий Малявский умер на 78-м году жизни», — передает заявление издания «Лента.ру». Детали и причины смерти актера пока не раскрываются. За свою долгую карьеру, начиная с 1971 года и до 2020 года, Малявский прославился работой в Белорусском театре имени Янки Купалы и участием в многочисленных кинопроектах. В них входят такие известные фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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