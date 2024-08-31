Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля»

31 августа 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Актер из фильма «Мухтар» Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Дела житейские-4» Известный белорусский актер Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива». «Георгий Малявский умер на 78-м году жизни», — передает заявление издания « Лента.ру» . Детали и причины смерти актера пока не раскрываются. За свою долгую карьеру, начиная с 1971 года и до 2020 года, Малявский прославился работой в Белорусском театре имени Янки Купалы и участием в многочисленных кинопроектах. В них входят такие известные фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный белорусский актер Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива». «Георгий Малявский умер на 78-м году жизни», — передает заявление издания «Лента.ру». Детали и причины смерти актера пока не раскрываются. За свою долгую карьеру, начиная с 1971 года и до 2020 года, Малявский прославился работой в Белорусском театре имени Янки Купалы и участием в многочисленных кинопроектах. В них входят такие известные фильмы и сериалы, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».