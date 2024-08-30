Александр Маршал спел песни для курганцев
новость из сюжетаДень города Кургана — 2024
В Кургане на День города выступил известный музыкант и певец Александр Маршал. О том, как прошло выступление артиста, передает корреспондент URA.RU.
«Ваш город очень здорово изменился. Лучше, чем я думал. Это я вам полностью верно говорю. Для меня огромная честь выступать для вас. Я спою лучшие свои песни. Но, как вы знаете, не очень до развлечений и не до прыгающих персонажей в это время на сцене. Потому что ждать нас сейчас до передовой наши пацаны бьют эту нечисть. Я говорил так многократно», — поздравил Курган с Днем города Маршал.
Александр Маршал заявил, что спел свои лучшие песни на День города в Кургане
Курганцы собрались на площади, чтобы посмотреть выступление Александра Маршала
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