30 августа 2024

Певец Маршал заявил, что Курган изменился в лучшую сторону. Фото, видео

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Александр Маршал спел песни для курганцев
Александр Маршал спел песни для курганцев Фото:
новость из сюжета
День города Кургана — 2024

В Кургане на День города выступил известный музыкант и певец Александр Маршал. О том, как прошло выступление артиста, передает корреспондент URA.RU. 

«Ваш город очень здорово изменился. Лучше, чем я думал. Это я вам полностью верно говорю. Для меня огромная честь выступать для вас. Я спою лучшие свои песни. Но, как вы знаете, не очень до развлечений и не до прыгающих персонажей в это время на сцене. Потому что ждать нас сейчас до передовой наши пацаны бьют эту нечисть. Я говорил так многократно», — поздравил Курган с Днем города Маршал.

Александр Маршал заявил, что спел свои лучшие песни на День города в Кургане
Александр Маршал заявил, что спел свои лучшие песни на День города в Кургане
Фото:
Курганцы собрались на площади, чтобы посмотреть выступление Александра Маршала
Курганцы собрались на площади, чтобы посмотреть выступление Александра Маршала
Фото:

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В Кургане на День города выступил известный музыкант и певец Александр Маршал. О том, как прошло выступление артиста, передает корреспондент URA.RU.  «Ваш город очень здорово изменился. Лучше, чем я думал. Это я вам полностью верно говорю.  Для меня огромная честь выступать для вас. Я спою лучшие свои песни. Но, как вы знаете, не очень до развлечений и не до прыгающих персонажей в это время на сцене. Потому что ждать нас сейчас до передовой наши пацаны бьют эту нечисть. Я говорил так многократно», — поздравил Курган с Днем города Маршал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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