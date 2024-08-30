30 августа 2024

В последний день лета в Тобольске пошел снег. Видео

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Снег заметили в Тобольске 31 августа
Снег заметили в Тобольске 31 августа Фото:

В Тобольске местные жители стали свидетелями снега в последний день лета. Видеозаписью снега в августе они поделились в социальных сетях. 

«31 августа, снег идет в Тобольске. Снег летом, где такое видано», — удивляется один из жителей города на видео, опубликованном в telegram-канале «Главное Тобольск». На нем видно, как небольшие снежинки падают с неба. 

Ранее синоптики сообщали, что в Тюменской области в начале сентября ожидаются первые заморозки. В некоторых районах региона спрогнозировали падение температуры до -5 °С в ночное время с 31 августа по 2 сентября.

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В Тобольске местные жители стали свидетелями снега в последний день лета. Видеозаписью снега в августе они поделились в социальных сетях.  «31 августа, снег идет в Тобольске. Снег летом, где такое видано», — удивляется один из жителей города на видео, опубликованном в telegram-канале «Главное Тобольск». На нем видно, как небольшие снежинки падают с неба.  Ранее синоптики сообщали, что в Тюменской области в начале сентября ожидаются первые заморозки. В некоторых районах региона спрогнозировали падение температуры до -5 °С в ночное время с 31 августа по 2 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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