Снег заметили в Тобольске 31 августа
В Тобольске местные жители стали свидетелями снега в последний день лета. Видеозаписью снега в августе они поделились в социальных сетях.
«31 августа, снег идет в Тобольске. Снег летом, где такое видано», — удивляется один из жителей города на видео, опубликованном в telegram-канале «Главное Тобольск». На нем видно, как небольшие снежинки падают с неба.
Ранее синоптики сообщали, что в Тюменской области в начале сентября ожидаются первые заморозки. В некоторых районах региона спрогнозировали падение температуры до -5 °С в ночное время с 31 августа по 2 сентября.
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