Крысы бегают по Дендропарку (архивное фото)
По Дендропарку в центре Екатеринбурга бегают стадом крысы. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Вот ползет она, что-то взяла. Побежала и еще одна, да целое стадо крыс бежит», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Грызунов заметили прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавают утки.
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