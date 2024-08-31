Парк в центре Екатеринбурга атаковали крысы. Видео

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Крысы бегают по Дендропарку (архивное фото)
Крысы бегают по Дендропарку (архивное фото) Фото:

По Дендропарку в центре Екатеринбурга бегают стадом крысы. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Вот ползет она, что-то взяла. Побежала и еще одна, да целое стадо крыс бежит», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Грызунов заметили прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавают утки.

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По Дендропарку в центре Екатеринбурга бегают стадом крысы. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Вот ползет она, что-то взяла. Побежала и еще одна, да целое стадо крыс бежит», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Грызунов заметили прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавают утки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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