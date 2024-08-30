30 августа 2024

Золото Паралимпиады выиграла челябинская спортсменка Шабалина

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Шабалина выступает в Париже под нейтральным флагом (архивное фото)
Шабалина выступает в Париже под нейтральным флагом (архивное фото) Фото:

Челябинская спортсменка Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров. Валерия преодолела дистанцию за 2 минут 5,10 секунды, пишет издание «Чемпионат.ком».

«Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м вольным стилем. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта. Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10», — сообщает издание.

Второй стала британка Поппи Маскилл (2.07,16). Третье место также заняла спортсменка из Британии Луиз Фиддс (2.07,91). Паралимпийские игры — 2024 проходят в Париже. Они стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом.

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Челябинская спортсменка Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров. Валерия преодолела дистанцию за 2 минут 5,10 секунды, пишет издание «Чемпионат.ком». «Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м вольным стилем. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта. Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10», — сообщает издание. Второй стала британка Поппи Маскилл (2.07,16). Третье место также заняла спортсменка из Британии Луиз Фиддс (2.07,91). Паралимпийские игры — 2024 проходят в Париже. Они стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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