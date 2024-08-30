Золото Паралимпиады выиграла челябинская спортсменка Шабалина

Челябинская спортсменка Валерия Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров. Валерия преодолела дистанцию за 2 минут 5,10 секунды, пишет издание «Чемпионат.ком».
«Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м вольным стилем. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта. Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10», — сообщает издание.
Второй стала британка Поппи Маскилл (2.07,16). Третье место также заняла спортсменка из Британии Луиз Фиддс (2.07,91). Паралимпийские игры — 2024 проходят в Париже. Они стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом.
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