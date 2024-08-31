В Каменске-Уральском в лесополосе нашли труп мужчины. Фото

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На место, где нашли труп, выезжала полиция (архивное фото)
На место, где нашли труп, выезжала полиция (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе Ленинского микрорайона нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В лесополосе на Ленинском нашли труп мужчины, на место выезжали сотрудники полиции. По предварительным данным смерть не носит криминального характера», — передает группа «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, мужчине в районе 40 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.

В лесополосе нашли мужчину
В лесополосе нашли мужчину
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе Ленинского микрорайона нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В лесополосе на Ленинском нашли труп мужчины, на место выезжали сотрудники полиции. По предварительным данным смерть не носит криминального характера», — передает группа «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, мужчине в районе 40 лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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