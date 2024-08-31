На место, где нашли труп, выезжала полиция (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе Ленинского микрорайона нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В лесополосе на Ленинском нашли труп мужчины, на место выезжали сотрудники полиции. По предварительным данным смерть не носит криминального характера», — передает группа «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, мужчине в районе 40 лет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.
В лесополосе нашли мужчину
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