31 августа 2024

Daily Mail: в Лондоне слышны взрывы около самого крупного стадиона в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
ЧП произошло у самой крупной арены Великобритании Фото:

Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщают британские журналисты.

«Громкие хлопки и взрывы слышны около O2», — отмечает британская газета Daily Mail. В небе наблюдаются облака дыма, свидетельствующие о серьезности происшествия.

Стадион O2 знаменит своими масштабами и является одной из крупнейших крытых арен Великобритании. Кроме того, это одно из самых объемных строений в мире, пишет издание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщают британские журналисты. «Громкие хлопки и взрывы слышны около O2», — отмечает британская газета Daily Mail. В небе наблюдаются облака дыма, свидетельствующие о серьезности происшествия. Стадион O2 знаменит своими масштабами и является одной из крупнейших крытых арен Великобритании. Кроме того, это одно из самых объемных строений в мире, пишет издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...