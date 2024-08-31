Daily Mail: в Лондоне слышны взрывы около самого крупного стадиона в Британии

01 сентября 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

ЧП произошло у самой крупной арены Великобритании Фото: Георгий Бергал © URA.RU Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщают британские журналисты. «Громкие хлопки и взрывы слышны около O2», — отмечает британская газета Daily Mail. В небе наблюдаются облака дыма, свидетельствующие о серьезности происшествия. Стадион O2 знаменит своими масштабами и является одной из крупнейших крытых арен Великобритании. Кроме того, это одно из самых объемных строений в мире, пишет издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщают британские журналисты. «Громкие хлопки и взрывы слышны около O2», — отмечает британская газета Daily Mail. В небе наблюдаются облака дыма, свидетельствующие о серьезности происшествия. Стадион O2 знаменит своими масштабами и является одной из крупнейших крытых арен Великобритании. Кроме того, это одно из самых объемных строений в мире, пишет издание.