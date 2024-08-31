Daily Mail: в Лондоне слышны взрывы около самого крупного стадиона в Британии

ЧП произошло у самой крупной арены Великобритании
Возле стадиона O2 в Лондоне произошли взрывы. Об этом сообщают британские журналисты.
«Громкие хлопки и взрывы слышны около O2», —
Стадион O2 знаменит своими масштабами и является одной из крупнейших крытых арен Великобритании. Кроме того, это одно из самых объемных строений в мире, пишет издание.
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