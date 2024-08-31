31 августа 2024
30 августа 2024

Движение на оживленной магистрали Челябинска парализовало из-за драки. Видео

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пешеходный переход, эпидемия, проспект ленина, пустой город
Мужчины подрались прямо на пешеходном переходе (архивное фото) Фото:

На улице Чичерина в Челябинске 31 августа образовалась огромная пробка из-за драки на дороге. Об этом рассказали очевидцы.

«На Чичерина прямо на дороге челябинцы начали выяснять отношения. Из-за этого образовалась огромная пробка», — сообщили 31 августа очевидцы. Стоявшие рядом машины подавали дерущимся звуковой сигнал, но парни на это никак не отреагировали.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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На улице Чичерина в Челябинске 31 августа образовалась огромная пробка из-за драки на дороге. Об этом рассказали очевидцы. «На Чичерина прямо на дороге челябинцы начали выяснять отношения. Из-за этого образовалась огромная пробка», — сообщили 31 августа очевидцы. Стоявшие рядом машины подавали дерущимся звуковой сигнал, но парни на это никак не отреагировали. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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