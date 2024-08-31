Мужчины подрались прямо на пешеходном переходе (архивное фото)
На улице Чичерина в Челябинске 31 августа образовалась огромная пробка из-за драки на дороге. Об этом рассказали очевидцы.
«На Чичерина прямо на дороге челябинцы начали выяснять отношения. Из-за этого образовалась огромная пробка», — сообщили 31 августа очевидцы. Стоявшие рядом машины подавали дерущимся звуковой сигнал, но парни на это никак не отреагировали.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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