О дорожном происшествии рассказали очевидцы
В Курганской области легковой автомобиль перевернулся, слетев в кювет. По словам очевидцев, ДТП произошло у деревни Малый Заполой.
«Авария возле Малого Заполоя. Прямо сейчас на месте работают сотрудники полиции. Легковой автомобиль лежит перевернутый в кювете», — своих подписчиков цитирует паблик ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».
Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!