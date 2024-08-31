31 августа 2024
30 августа 2024

На трассе в Курганской области легковушка слетела в кювет и перевернулась. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О дорожном происшествии рассказали очевидцы
О дорожном происшествии рассказали очевидцы Фото:

В Курганской области легковой автомобиль перевернулся, слетев в кювет. По словам очевидцев, ДТП произошло у деревни Малый Заполой.

«Авария возле Малого Заполоя. Прямо сейчас на месте работают сотрудники полиции. Легковой автомобиль лежит перевернутый в кювете», — своих подписчиков цитирует паблик ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Курганской области легковой автомобиль перевернулся, слетев в кювет. По словам очевидцев, ДТП произошло у деревни Малый Заполой. «Авария возле Малого Заполоя. Прямо сейчас на месте работают сотрудники полиции. Легковой автомобиль лежит перевернутый в кювете», — своих подписчиков цитирует паблик ИС «Белозерское» в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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