31 августа 2024
30 августа 2024

Волонтеры Прикамья разыскивают 16-летнюю девочку, пропавшую сутки назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Где сейчас находится подросток, никто не знает (архивное фото)
Где сейчас находится подросток, никто не знает (архивное фото) Фото:

В Пермском крае разыскивают 16-летнюю девочку. О ее местонахождении никто ничего не знает с 30 августа, передают добровольцы поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Пропала 16-летняя девочка. Днем 30 августа 2024 года она ушла с дачи в поселке Мыс (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно» — написано в telegram-канале отряда.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, голубые глаза. В день пропажи на подростке были бежевая толстовка, темные спортивные брюки и светлые кроссовки.

Волонтеры просят помочь с поиском подростка
Волонтеры просят помочь с поиском подростка
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В Пермском крае разыскивают 16-летнюю девочку. О ее местонахождении никто ничего не знает с 30 августа, передают добровольцы поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Пропала 16-летняя девочка. Днем 30 августа 2024 года она ушла с дачи в поселке Мыс (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно» — написано в telegram-канале отряда. Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, голубые глаза. В день пропажи на подростке были бежевая толстовка, темные спортивные брюки и светлые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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