Где сейчас находится подросток, никто не знает (архивное фото)
В Пермском крае разыскивают 16-летнюю девочку. О ее местонахождении никто ничего не знает с 30 августа, передают добровольцы поискового отряда имени Ирины Бухановой.
«Пропала 16-летняя девочка. Днем 30 августа 2024 года она ушла с дачи в поселке Мыс (Пермский край). С тех пор ее местонахождение неизвестно» — написано в telegram-канале отряда.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, голубые глаза. В день пропажи на подростке были бежевая толстовка, темные спортивные брюки и светлые кроссовки.
Волонтеры просят помочь с поиском подростка
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