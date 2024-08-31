В Волгограде на аттракционе застряли 36 человек

01 сентября 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Люди зависли на аттракционе «Седьмое небо» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек», — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло в ЦПКиО Волгограда. На месте работают спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек», — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло в ЦПКиО Волгограда. На месте работают спасатели.