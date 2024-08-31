В Волгограде на аттракционе застряли 36 человек

Люди зависли на аттракционе «Седьмое небо» (архивное фото)
Более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек», — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло в ЦПКиО Волгограда. На месте работают спасатели.
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