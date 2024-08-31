31 августа 2024

В Волгограде на аттракционе застряли 36 человек

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Люди зависли на аттракционе «Седьмое небо» (архивное фото) Фото:

Более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек», — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло в ЦПКиО Волгограда. На месте работают спасатели.

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Более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек», — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло в ЦПКиО Волгограда. На месте работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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