Заготовки из помидоров на зиму: топ-5 рецептов

Помидоры на зиму можно замариновать или сделать дольками в желе

01 сентября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Домашние заготовки из помидоров не сравняться с магазинными Фото: Денис Моргунов © URA.RU Солить и консервировать овощи лучше в сентябре. Во многих регионах именно к этому времени завершается сбор урожая. Консервированные помидоры — совершенно незаменимый вид заготовок. Домашнее консервирование дает возможность делать помидоры, которые не сравнятся с магазинными. Топ-5 лучших рецептов заготовок из помидоров — в подборке URA.RU. Заготовки из помидоров на зиму: маринованные Маринованные помидоры отлично хранятся без холодильника. Овощи получаются ароматные, пряные и очень вкусные. Для приготовления помидоров с чесноком на банку (1 литр) потребуется: 500 гр. помидоров, три зубчика чеснока, один литр воды, 25 гр. соли, 40 гр. сахара и 50 мл уксуса 9%. Приготовление Банки и крышки простерилизуйте, овощи промойте и просушите. Каждый помидор прокалите деревянной зубочисткой, чтобы он быстрее пропитался ароматом чеснока. Банки заполните помидорами и чесноком вперемежку. Залейте все кипящей водой, прикройте крышкой и дайте постоять десять минут. 3. Воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар, уксус и дайте закипеть. Содержимое банок залейте получившимся маринадом и закатайте. Банки переверните, укройте одеялом до полного остывания. Заготовки из помидоров на зиму: бочковые Помидоры можно приготовить в домашних условиях без бочки, а используя банки или пластиковые емкости. Хранить заготовку нужно в холодильнике или любом другом прохладном месте. Для бочковых помидоров потребуется: 5 кг помидоров, черный перец горошком, пять лавровых листов, листьев смородины, листьев хрена, два зонтика укропа, пучок петрушки, 20 гр. горчицы, тмина, пять головок чеснока, 40 гр. соли, 30 гр. сахара, десять литров воды. Приготовление Для рассола налейте в кастрюлю воды, добавьте соль, сахар, черный перец горошек, укроп, лавровый лист, тмин. Поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите пять минут. После выключите огонь и дайте жидкости остыть до комнатной температуры. Помидоры помойте, просушите и проколите зубочисткой в районе плодоножки. В емкость для маринования положите несколько листьев смородины, веточку петрушки, зубчики чеснока, плотно уложить помидоры, снова пару листьев смородины, петрушку, чеснок. Так продолжайте до полного заполнения емкости. Помидоры сверху прикройте листом хрена и залейте рассолом. Прикройте тарелкой с грузом и оставьте в тепле на три дня. Через три дня рассол должен помутнеть. После этого снимите груз, закройте крышкой и уберите в холодильник. Самая простая заготовка помидоров — это засолка помидоров в банках и в бочках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Заготовки из помидоров на зиму: вяленые Рецепт принадлежит итальянским кулинарам. Домохозяйки в Италии вялят овощи, разложив на поддонах под южным солнцем. Российские хозяйки могут воспользоваться духовкой или электросушилкой. Для вяленых помидоров потребуется: 1,5 кг помидоров, 250 мл растительного масла, 30 гр. соли, 20 гр. итальянской смеси трав, три зубчика чеснока, 40 мл бальзамического уксуса. Приготовление Помытые помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножки. Уложите томаты срезом вверх, посолите и оставьте на полчаса, чтобы выделился сок. Переверните срезом вниз на бумажное полотенце, чтобы сок впитался и оставьте на два часа. Помидоры выложить на поддоны сушилки срезом вверх, выставите температуру 70 градусов, оставьте на восемь часов, после чего снизьте температуру до 50 градусов и готовьте еще восемь часов. Готовые вяленые помидоры при нажатии не выделяют жидкость. Для рассола нагрейте растительное масло, добавив в него специи. Смеси дайте остыть. Готовые помидоры разложите по стерилизованным банкам, залейте маслом, уксусом, добавьте соль и закатайте. Заготовки из помидоров на зиму: дольками в желе Для закуски можно использовать крупные помидоры. В том числе те, которые обычно не пролезают через горлышко банки при обычной консервации. Для приготовления помидоров дольками в желе понадобятся следующие ингредиенты: 1,5 кг помидоров, 1 л воды, 45 гр. сахара, 30 гр. соли, 5 мл уксуса, 10 гр. желатина, пять горошков черного перца, лавровый лист. Приготовление Желатин замочите в холодной воде, помытые помидоры нарежьте дольками. Простерилизованные банки заполните помидорами. Воду поставьте на огонь, добавьте в нее соль, сахар, перец, лавровый лист, прокипятите три минуты. После чего лавровый лист выньте, добавьте желатин, уксус и размешайте. Помидоры залейте рассолом, банки укупорите крышками, переверните, укутайте одеялом и дайте остыть. Заготовки из помидоров на зиму: по-грузински Отличие этого способа от других — использование ароматных трав. Заготовка получается в меру острой с кисло-сладким вкусом. Для приготовления помидоров по-грузински потребуются следующие ингредиенты: 2 кг средних помидоров, 2 шт. сладкого перца, острый перец, 5 шт. зубчиков чеснока, морковь, пучок петрушки, 8 горошков душистого перца, 120 мл уксуса 9%, 70 гр. сахара, 45 гр. соли, 4,5 л воды. Приготовление Сладкий перец помойте, очистите от семян, нарежьте кусочками и измельчите в блендере. То же самое сделайте с острым перцем, морковью, чесноком и зеленью. Все смешайте. Банки простерилизуйте, положите туда перец горошком, распределите овощную смесь и заполните доверху томатами. Залейте банки кипящей водой, прикройте крышками и дайте постоять 20 минут. После воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и снова дайте закипеть. В конце добавьте уксус, снимите с огня, залейте банки с помидорами и закатайте крышками. Далее переверните, укутайте и дайте остыть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солить и консервировать овощи лучше в сентябре. Во многих регионах именно к этому времени завершается сбор урожая. Консервированные помидоры — совершенно незаменимый вид заготовок. Домашнее консервирование дает возможность делать помидоры, которые не сравнятся с магазинными. Топ-5 лучших рецептов заготовок из помидоров — в подборке URA.RU. Маринованные помидоры отлично хранятся без холодильника. Овощи получаются ароматные, пряные и очень вкусные. Для приготовления помидоров с чесноком на банку (1 литр) потребуется: 500 гр. помидоров, три зубчика чеснока, один литр воды, 25 гр. соли, 40 гр. сахара и 50 мл уксуса 9%. Приготовление Помидоры можно приготовить в домашних условиях без бочки, а используя банки или пластиковые емкости. Хранить заготовку нужно в холодильнике или любом другом прохладном месте. Для бочковых помидоров потребуется: 5 кг помидоров, черный перец горошком, пять лавровых листов, листьев смородины, листьев хрена, два зонтика укропа, пучок петрушки, 20 гр. горчицы, тмина, пять головок чеснока, 40 гр. соли, 30 гр. сахара, десять литров воды. Приготовление Рецепт принадлежит итальянским кулинарам. Домохозяйки в Италии вялят овощи, разложив на поддонах под южным солнцем. Российские хозяйки могут воспользоваться духовкой или электросушилкой. Для вяленых помидоров потребуется: 1,5 кг помидоров, 250 мл растительного масла, 30 гр. соли, 20 гр. итальянской смеси трав, три зубчика чеснока, 40 мл бальзамического уксуса. Приготовление Для закуски можно использовать крупные помидоры. В том числе те, которые обычно не пролезают через горлышко банки при обычной консервации. Для приготовления помидоров дольками в желе понадобятся следующие ингредиенты: 1,5 кг помидоров, 1 л воды, 45 гр. сахара, 30 гр. соли, 5 мл уксуса, 10 гр. желатина, пять горошков черного перца, лавровый лист. Приготовление Отличие этого способа от других — использование ароматных трав. Заготовка получается в меру острой с кисло-сладким вкусом. Для приготовления помидоров по-грузински потребуются следующие ингредиенты: 2 кг средних помидоров, 2 шт. сладкого перца, острый перец, 5 шт. зубчиков чеснока, морковь, пучок петрушки, 8 горошков душистого перца, 120 мл уксуса 9%, 70 гр. сахара, 45 гр. соли, 4,5 л воды. Приготовление