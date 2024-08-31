В Брянской области сбили 12 беспилотников ВСУ за час

Беспилотники сбиты над Белгородской областью
В Брянской области уничтожены 12 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«В течение часа силами уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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