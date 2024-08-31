31 августа 2024

В Брянской области сбили 12 беспилотников ВСУ за час

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники сбиты над Белгородской областью
Беспилотники сбиты над Белгородской областью Фото:

В Брянской области уничтожены 12 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В течение часа силами уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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В Брянской области уничтожены 12 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «В течение часа силами уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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