31 августа 2024

Остановку около элитного микрорайона челябинцы завалили сотней пустых бутылок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочный комплекс возле "Ньютона" оказался весь в пустых бутылках
Остановочный комплекс возле "Ньютона" оказался весь в пустых бутылках Фото:

Остановку около элитного микрорайона «Ньютон» в Челябинске завалили мусором после массового мероприятия около арены «Трактор». Сотни пустых бутылок и стаканов были брошены возле урн, рассказали URA.RU читатели 31 августа.

«Остановка около ЖК „Ньютон“ в Челябинске после фестиваля „Трактор Winline Fest — 2024“ завалена мусором. Сотни бутылок, пустых стаканов стоят по краю», — рассказали URA.RU читатели. В редакцию они прислали снимки, на которых показан грязный остановочный комплекс.

В Челябинске 31 августа прошел фестиваль «Трактор Winline Fest — 2024». Его посетили примерно 30 тысяч гостей. На массовом мероприятии около ледовой арены был дан старт новому хоккейному сезону. В этом году на главной сцене перед собравшимися выступили GUF и Gayazovs Brothers.

Горы мусора на остановке в "Ньютоне"
Горы мусора на остановке в "Ньютоне"
Фото:
А это вид на остановку с другой стороны
А это вид на остановку с другой стороны
Фото:

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Остановку около элитного микрорайона «Ньютон» в Челябинске завалили мусором после массового мероприятия около арены «Трактор». Сотни пустых бутылок и стаканов были брошены возле урн, рассказали URA.RU читатели 31 августа. «Остановка около ЖК „Ньютон“ в Челябинске после фестиваля „Трактор Winline Fest — 2024“ завалена мусором. Сотни бутылок, пустых стаканов стоят по краю», — рассказали URA.RU читатели. В редакцию они прислали снимки, на которых показан грязный остановочный комплекс. В Челябинске 31 августа прошел фестиваль «Трактор Winline Fest — 2024». Его посетили примерно 30 тысяч гостей. На массовом мероприятии около ледовой арены был дан старт новому хоккейному сезону. В этом году на главной сцене перед собравшимися выступили GUF и Gayazovs Brothers.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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