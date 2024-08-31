Остановку около элитного микрорайона «Ньютон» в Челябинске завалили мусором после массового мероприятия около арены «Трактор». Сотни пустых бутылок и стаканов были брошены возле урн, рассказали URA.RU читатели 31 августа.
«Остановка около ЖК „Ньютон“ в Челябинске после фестиваля „Трактор Winline Fest — 2024“ завалена мусором. Сотни бутылок, пустых стаканов стоят по краю», — рассказали URA.RU читатели. В редакцию они прислали снимки, на которых показан грязный остановочный комплекс.
В Челябинске 31 августа прошел фестиваль «Трактор Winline Fest — 2024». Его посетили примерно 30 тысяч гостей. На массовом мероприятии около ледовой арены был дан старт новому хоккейному сезону. В этом году на главной сцене перед собравшимися выступили GUF и Gayazovs Brothers.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!