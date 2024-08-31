31 августа 2024

На трассе Пермь — Екатеринбург туман окутал более 30 километров дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохая видимость растянулась на 31 километр трассы
Плохая видимость растянулась на 31 километр трассы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург образовался туман более чем 30 километров. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с 199 по 230 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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На трассе Пермь — Екатеринбург образовался туман более чем 30 километров. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 199 по 230 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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