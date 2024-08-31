На трассе Пермь — Екатеринбург туман окутал более 30 километров дороги

Плохая видимость растянулась на 31 километр трассы
На трассе Пермь — Екатеринбург образовался туман более чем 30 километров. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с 199 по 230 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Дорожники также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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