Военком района Москвы обвиняется в трех эпизодах взятки

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и его помощник Игорь Титовец обвиняются в 3 эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«С ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец получили взятки, они обвиняются в трех эпизодах», — передает заявление ТАСС. Фигуранты дела подтвердили у трех человек заболевания, который освобождают от срочной военной службы по состоянию здоровья.
По данным следствия, врач-терапевт Аксенова, также была замешана в преступной схеме. Она дала показания и заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось об аресте Тригилева и Титовец. Они были заключены под стражу на срок до двух месяцев.
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