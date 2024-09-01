Военком района Москвы обвиняется в трех эпизодах взятки

ТАСС: военком Тригилев и его помощник Титовец обвиняются в получении взяток

01 сентября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Тригилев и его помощник Титовец обвиняются в получении взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и его помощник Игорь Титовец обвиняются в 3 эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «С ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец получили взятки, они обвиняются в трех эпизодах», — передает заявление ТАСС. Фигуранты дела подтвердили у трех человек заболевания, который освобождают от срочной военной службы по состоянию здоровья. По данным следствия, врач-терапевт Аксенова, также была замешана в преступной схеме. Она дала показания и заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ранее сообщалось об аресте Тригилева и Титовец. Они были заключены под стражу на срок до двух месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и его помощник Игорь Титовец обвиняются в 3 эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «С ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец получили взятки, они обвиняются в трех эпизодах», — передает заявление ТАСС. Фигуранты дела подтвердили у трех человек заболевания, который освобождают от срочной военной службы по состоянию здоровья. По данным следствия, врач-терапевт Аксенова, также была замешана в преступной схеме. Она дала показания и заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ранее сообщалось об аресте Тригилева и Титовец. Они были заключены под стражу на срок до двух месяцев.