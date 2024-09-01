Военком района Москвы обвиняется в трех эпизодах взятки

ТАСС: военком Тригилев и его помощник Титовец обвиняются в получении взяток
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Военный комиссар Тригилев и его помощник  Титовец обвиняются в получении взяток Фото:

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и его помощник Игорь Титовец обвиняются в 3 эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«С ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец получили взятки, они обвиняются в трех эпизодах», — передает заявление ТАСС. Фигуранты дела подтвердили у трех человек заболевания, который освобождают от срочной военной службы по состоянию здоровья.

По данным следствия, врач-терапевт Аксенова, также была замешана в преступной схеме. Она дала показания и заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось об аресте Тригилева и Титовец. Они были заключены под стражу на срок до двух месяцев.

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Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и его помощник Игорь Титовец обвиняются в 3 эпизодах получения взяток. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «С ноября 2022 по июнь 2023 Тригилев и Титовец получили взятки, они обвиняются в трех эпизодах», — передает заявление ТАСС. Фигуранты дела подтвердили у трех человек заболевания, который освобождают от срочной военной службы по состоянию здоровья. По данным следствия, врач-терапевт Аксенова, также была замешана в преступной схеме. Она дала показания и заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ранее сообщалось об аресте Тригилева и Титовец. Они были заключены под стражу на срок до двух месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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