В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки

06 июля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Тригилев останется под стражей на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему инкриминируют пункты „а“ и „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается пресс-службе суда, пишет ТАСС. Сергей Тригилев заключен под стражу на срок до двух месяцев. Это решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного против него Кроме того, по этому делу отправлен под стражу на два месяца подчиненный Тригилева Игорь Титовец. По делу о взятке в крупном размере военкому грозит до 12 лет лишения свободы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему инкриминируют пункты „а“ и „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается пресс-службе суда, пишет ТАСС. Сергей Тригилев заключен под стражу на срок до двух месяцев. Это решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного против него Кроме того, по этому делу отправлен под стражу на два месяца подчиненный Тригилева Игорь Титовец. По делу о взятке в крупном размере военкому грозит до 12 лет лишения свободы