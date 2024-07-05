05 июля 2024

В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Тригилев останется под стражей на два месяца Фото:

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Ему инкриминируют пункты „а“ и „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается пресс-службе суда, пишет ТАСС. Сергей Тригилев заключен под стражу на срок до двух месяцев. Это решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного против него

Кроме того, по этому делу отправлен под стражу на два месяца подчиненный Тригилева Игорь Титовец. По делу о взятке в крупном размере военкому грозит до 12 лет лишения свободы

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Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему инкриминируют пункты „а“ и „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается пресс-службе суда, пишет ТАСС. Сергей Тригилев заключен под стражу на срок до двух месяцев. Это решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного против него Кроме того, по этому делу отправлен под стражу на два месяца подчиненный Тригилева Игорь Титовец. По делу о взятке в крупном размере военкому грозит до 12 лет лишения свободы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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