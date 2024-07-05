В Москве арестовали военкома по обвинению в получении взятки

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев арестован по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«Ему инкриминируют пункты „а“ и „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается пресс-службе суда, пишет ТАСС. Сергей Тригилев заключен под стражу на срок до двух месяцев. Это решение было принято Замоскворецким районным судом Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного против него
Кроме того, по этому делу отправлен под стражу на два месяца подчиненный Тригилева Игорь Титовец. По делу о взятке в крупном размере военкому грозит до 12 лет лишения свободы
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