Челябинец с позывным «Депутат» поздравил школьников с 1 сентября

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов области с началом нового учебного года. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.
«Дорогие школьники, уважаемые студенты! Хотелось бы поздравить вас с Днем знаний! Учитесь! Грызите гранит науки, а мы здесь позаботимся о том, чтобы у вас было мирное небо над головой», — сказал военнослужащий. Видео размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта.
Он отметил, что российские бойцы на передовой защищают наше будущее и будущее детей. Боец пожелал школьникам и студентам успехов в учебе и посоветовал всем «учить историю и читать классиков».
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