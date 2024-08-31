31 августа 2024

Челябинец с позывным «Депутат» поздравил школьников с 1 сентября

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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, гимназия, первоклашки, первоклассник, первый класс, букет, первое сентября, школа, образование, цветы
Боец СВО пожелал ребятам учить историю Фото:

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов области с началом нового учебного года. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта.

«Дорогие школьники, уважаемые студенты! Хотелось бы поздравить вас с Днем знаний! Учитесь! Грызите гранит науки, а мы здесь позаботимся о том, чтобы у вас было мирное небо над головой», — сказал военнослужащий. Видео размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта.

Он отметил, что российские бойцы на передовой защищают наше будущее и будущее детей. Боец пожелал школьникам и студентам успехов в учебе и посоветовал всем «учить историю и читать классиков».

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов области с началом нового учебного года. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта. «Дорогие школьники, уважаемые студенты! Хотелось бы поздравить вас с Днем знаний! Учитесь! Грызите гранит науки, а мы здесь позаботимся о том, чтобы у вас было мирное небо над головой», — сказал военнослужащий. Видео размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта. Он отметил, что российские бойцы на передовой защищают наше будущее и будущее детей. Боец пожелал школьникам и студентам успехов в учебе и посоветовал всем «учить историю и читать классиков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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