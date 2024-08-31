Челябинец с позывным «Депутат» поздравил школьников с 1 сентября

01 сентября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Боец СВО пожелал ребятам учить историю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов области с началом нового учебного года. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта. «Дорогие школьники, уважаемые студенты! Хотелось бы поздравить вас с Днем знаний! Учитесь! Грызите гранит науки, а мы здесь позаботимся о том, чтобы у вас было мирное небо над головой», — сказал военнослужащий. Видео размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта. Он отметил, что российские бойцы на передовой защищают наше будущее и будущее детей. Боец пожелал школьникам и студентам успехов в учебе и посоветовал всем «учить историю и читать классиков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся на территории СВО, поздравил школьников и студентов области с началом нового учебного года. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта. «Дорогие школьники, уважаемые студенты! Хотелось бы поздравить вас с Днем знаний! Учитесь! Грызите гранит науки, а мы здесь позаботимся о том, чтобы у вас было мирное небо над головой», — сказал военнослужащий. Видео размещено в telegram-канале реготделения Народного фронта. Он отметил, что российские бойцы на передовой защищают наше будущее и будущее детей. Боец пожелал школьникам и студентам успехов в учебе и посоветовал всем «учить историю и читать классиков».