31 августа 2024
30 августа 2024

В Тюменской области водитель «Лексуса» сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП в Тюменской области девочка получила ушибы
В результате ДТП в Тюменской области девочка получила ушибы Фото:

В деревне Дударева Тюменской области 30 августа на пешеходном переходе водитель «Лексуса» сбил 14-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции региона, ребенок получил ушибы.

«14-летняя школьница 30 августа сбита автомобилем „Лексус“ на пешеходном переходе на ул. Созидателей в деревне Дударева Тюменского района. В результате аварии девочка получила ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что школьница шла по «зебре» вместе с мамой. Внедорожником управлял 60-летний водитель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ребенок переходило дорогу вместе с мамой
Ребенок переходило дорогу вместе с мамой
Фото:

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В деревне Дударева Тюменской области 30 августа на пешеходном переходе водитель «Лексуса» сбил 14-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции региона, ребенок получил ушибы. «14-летняя школьница 30 августа сбита автомобилем „Лексус“ на пешеходном переходе на ул. Созидателей в деревне Дударева Тюменского района. В результате аварии девочка получила ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что школьница шла по «зебре» вместе с мамой. Внедорожником управлял 60-летний водитель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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