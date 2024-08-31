В результате ДТП в Тюменской области девочка получила ушибы
В деревне Дударева Тюменской области 30 августа на пешеходном переходе водитель «Лексуса» сбил 14-летнюю девочку. По информации Госавтоинспекции региона, ребенок получил ушибы.
«14-летняя школьница 30 августа сбита автомобилем „Лексус“ на пешеходном переходе на ул. Созидателей в деревне Дударева Тюменского района. В результате аварии девочка получила ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что школьница шла по «зебре» вместе с мамой. Внедорожником управлял 60-летний водитель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ребенок переходило дорогу вместе с мамой
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