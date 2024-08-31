В ГАИ объяснили, кто будет принимать решение об установке «микроволновок» на курганских дорогах

Решение об установке камер на курганских дорогах будут принимать власти

Камеры будут устанавливать по решению властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение об установке камер на дорогах в Курганской области будут принимать органы власти региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. С 1 сентября 2024 года в силу вступил федеральный закон, который вводит единые требования к установке камер фиксации нарушений ПДД.

«С 1 сентября 2024 года в силу вступает федеральный закон, который вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ранее эти нормы регулировались ведомственными актами. Теперь решение об установке камер на дорогах будут принимать органы власти региона. Места установки комплексов будут согласованы с Госавтоинспекцией», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дорожные камеры можно размещать на аварийно-опасных участках дорог, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, на перекрестках и в других местах. Информацию об установке будут размещать в интернете.

Сообщалось, что на дорогах Курганской области установлены 27 новых камер с искусственным интеллектом. Камеры эффективно распознают номера в любых условиях освещения.