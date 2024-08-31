31 августа 2024

В ГАИ объяснили, кто будет принимать решение об установке «микроволновок» на курганских дорогах

Решение об установке камер на курганских дорогах будут принимать власти
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожная камера видеонаблюдения. Курган, камера видеонаблюдения, ограничение по скорости, микроволновка, дорожная камера видеонаблюдения, дорожная видеокамера
Камеры будут устанавливать по решению властей Фото:

Решение об установке камер на дорогах в Курганской области будут принимать органы власти региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. С 1 сентября 2024 года в силу вступил федеральный закон, который вводит единые требования к установке камер фиксации нарушений ПДД.

«С 1 сентября 2024 года в силу вступает федеральный закон, который вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ранее эти нормы регулировались ведомственными актами. Теперь решение об установке камер на дорогах будут принимать органы власти региона. Места установки комплексов будут согласованы с Госавтоинспекцией», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дорожные камеры можно размещать на аварийно-опасных участках дорог, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, на перекрестках и в других местах. Информацию об установке будут размещать в интернете.

Сообщалось, что на дорогах Курганской области установлены 27 новых камер с искусственным интеллектом. Камеры эффективно распознают номера в любых условиях освещения.

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Решение об установке камер на дорогах в Курганской области будут принимать органы власти региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. С 1 сентября 2024 года в силу вступил федеральный закон, который вводит единые требования к установке камер фиксации нарушений ПДД. «С 1 сентября 2024 года в силу вступает федеральный закон, который вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ранее эти нормы регулировались ведомственными актами. Теперь решение об установке камер на дорогах будут принимать органы власти региона. Места установки комплексов будут согласованы с Госавтоинспекцией», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что дорожные камеры можно размещать на аварийно-опасных участках дорог, в местах проведения дорожных работ, на пешеходных переходах, на перекрестках и в других местах. Информацию об установке будут размещать в интернете. Сообщалось, что на дорогах Курганской области установлены 27 новых камер с искусственным интеллектом. Камеры эффективно распознают номера в любых условиях освещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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