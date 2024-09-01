20 лет теракту в Беслане: история трагедии, фото

Полковник ФСБ Демидкин: изначально у спецназа в Беслане был другой план

01 сентября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Террористы захватили бесланскую школу №1 утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков Один из самых крупных и чудовищных терактов в современной истории — захват школы №1 в Беслане — начался 1 сентября 2004 года. Сегодня ровно 20 лет с момента начала этой трагедии. В течение 52 часов банда боевиков издевалась над 1200 людьми, большая часть из которых была школьниками. Жертвами теракта стали 334 человека. Об истории трагического события — в материале URA.RU. В результате теракта погибли 334 человека Фото: Global Look Press/Petrov Sergey Три дня ада День первый Утром 1 сентября 2004 года, когда в школе № 1 в Беслане собрались ученики и родители для празднования Дня знаний, на территорию учреждения прибыла группа вооруженных лиц на транспортных средствах — грузовике ГАЗ-66 и легковом автомобиле ВАЗ-2107. Один из автомобилей был захвачен террористами по пути в Беслан. В результате нападения более 1100 человек стали заложниками, среди которых были дети и взрослые. Террористы, стреляя в воздух, начали загонять людей внутрь здания, пока несколько из них обходили здание, чтобы перекрыть возможные пути бегства. Некоторые учащиеся смогли сбежать в первые моменты захвата, но в здании осталось множество дошкольников, которых родители привели на торжественную линейку. Начальная стадия захвата ознаменовалась смертью двух мужчин и ранением нескольких террористов. Большинство заложников были загнаны в спортзал, а другие — в различные помещения школы. Террористы, хорошо осведомленные о планировке здания, быстро организовали захват. Они изъяли у заложников все средства связи и начали устанавливать видеонаблюдение и боеприпасы. Арсенал террористов был значительным и включал автоматы, пулеметы и гранатометы. Большинство заложников террористы загнали в спортзал школы Фото: Global Look Press/Petrov Sergey Захватчики приступили к обустройству баррикад, используя для этого мебель из классов. Они также разместили самодельные взрывные устройства по всему зданию. Заложникам запретили говорить на любом языке, кроме русского, а нарушения приказов жестоко карались. Оперативный штаб был создан в 10:30 утра и возглавлен президентом РСО -Алания Александром Дзасоховым. Уже через час после захвата на место прибыли подразделения спецназа ФСБ. Штаб начал организацию оцепления и эвакуацию жителей прилегающих домов. Первые требования террористов были переданы через освобожденную заложницу, которая передала записку. Ошибки в переданных данных усложнили процесс налаживания связи с террористами. Днем произошел взрыв в школе, который привел к гибели и ранениям как заложников, так и террористов. Террористы расстреляли выживших после взрыва заложников, чтобы предотвратить любые попытки сопротивления. Вечером к школе прибыл известный детский врач Леонид Рошаль, однако террористы отказались принимать его помощь. Состояние заложников ухудшалось с каждым часом осады, многие из них испытывали жажду и голод. Заложникам можно было говорить только на русском языке Фото: Global Look Press/Petrov Sergey День второй В ночь с 1 на 2 сентября члены Совета Безопасности ООН провели экстренное заседание, на котором был осужден захват заложников в Беслане. Совет потребовал от террористов немедленного освобождения заложников без каких-либо условий. Однако эти требования были проигнорированы. Утром 2 сентября в СМИ появилась информация о том, что в заложниках находится 354 человека. Эта цифра, озвученная пресс-секретарем Александра Дзасохова, впоследствии стала предметом многочисленных споров и противоречий. Президент Северной Осетии попытался связаться с Ахмедом Закаевым, который находился в международном розыске, с просьбой уговорить Аслана Масхадова поучаствовать в переговорах. Закаев обещал попытаться связаться с Масхадовым, хотя и уточнил, что связь с ним у него односторонняя. Параллельно с этим журналистка Анна Политковская и глава парламента Северной Осетии также пытались наладить контакт с Масхадовым. К 16:00 бывший президент Ингушетии Руслан Аушев прибыл в захваченную школу и провел переговоры с террористами. Лидер захватчиков отказался предоставить заложникам пищу и воду, но согласился отпустить группу из 24 человек — матерей с младенцами. Также Аушеву была передана записка, предположительно от Шамиля Басаева (признан террористом), с требованиями о выводе федеральных сил из Чечни и предложением перемирия. После ухода Аушева террористы стали более жестокими. Они перестали приносить воду и разрешать походы в туалет, что вынудило заложников пить собственную мочу. Жара, отсутствие вентиляции и ограничение доступа к воде делали условия содержания невыносимыми. На второй день заложникам перестали давать воду и запретили ходить в туалет Фото: Елена Афонина/ТАСС День третий К утру третьего дня осады школы в Беслане заложники были настолько обессилены, что едва реагировали на угрозы террористов. Многие, особенно дети и больные диабетом, теряли сознание, некоторые страдали от галлюцинаций. Тем временем, террористы перестроили взрывную цепь в спортзале и произвели выстрелы из гранатометов по окрестностям школы. Примерно в 11 утра бизнесмен Михаил Гуцериев достиг соглашения с захватчиками о вывозе тел мужчин, убитых в первый день. Спасатели МЧС прибыли к школе для эвакуации тел. В 13:05 произошли два мощных взрыва в спортзале, приведшие к обрушению крыши. После взрывов террористы открыли огонь по спасателям, убив одного и ранив других. Сразу после взрывов заложники начали бежать из школы через окна и двери. Террористы открыли по ним огонь, убив 29 человек. Выживших заложников боевики начали переправлять из спортзала в другие помещения школы. Оперативный штаб попытался возобновить переговоры с террористами, но безуспешно. Лидер захватчиков прекратил все контакты, разбив мобильный телефон и приказав своим подчиненным готовиться к последнему бою. Террористы открывали огонь по бежавших из школы заложникам Фото: Global Look Press/Petrov Sergey Штурм В 15:13 началась операция по спасению заложников и обезвреживанию террористов. Снайперы спецназа ФСБ прикрывали эвакуацию заложников, а оперативно-боевые группы приступили к зачистке здания. Местные жители помогали эвакуировать раненых на импровизированных носилках и своих автомобилях. Спецназ ФСБ осуществил прорыв в здание с трех направлений. При зачистке здания происходили интенсивные бои с террористами, которые использовали заложников как живой щит. В результате операции погибло несколько сотрудников спецназа. После эвакуации заложников было принято решение использовать против оставшихся боевиков тяжелое вооружение, включая танки и огнеметы. Операция по ликвидации террористов завершилась поздно вечером, но привела к значительным разрушениям в здании школы и потерям среди заложников и спасателей. Участник операции полковник ФСБ Виталий Демидкин рассказал РИА Новости, что бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился. В учреждении прогремели взрывы. В зале были погибшие и раненные. «Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — сказал Демидкин. В результате штурма погибло несколько сотрудников спецназа Фото: Global Look Press/Petrov Sergey Жертвы и раненые В результате трагических событий в Беслане погибло 334 человека, включая 186 детей. В первые дни после теракта примерно 200 человек числились как пропавшие без вести, однако позже эти данные опровергли. Последней жертвой стала 33-летняя Елена Авдонина, умершая в декабре 2006 года после продолжительной борьбы за жизнь. В результате теракта в 66 семьях погибло от двух до шести членов, а 17 детей остались полными сиротами. Во время штурма здания школы погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ, что стало наибольшей потерей для российского спецназа за всю его историю. Среди погибших были командиры трех штурмовых групп, которые посмертно были представлены к званию Героя России. Слухи о 11-м погибшем оказались необоснованными: один из командиров спецгруппы, Вячеслав Бочаров, выжил, получив ранение в голову. Более 700 раненых были доставлены в больницы Беслана и Владикавказа, среди которых свыше половины были детьми. Многие пострадавшие были эвакуированы в медицинские центры по всей России. Официальные данные о количестве раненых варьируются, но по информации Федеральной парламентской комиссии и официального сайта города Беслана, число раненых превышает 800 человек. Из них 72 ребенка и 69 взрослых стали инвалидами. В результате теракта в Беслане погибло 334 человека, включая 186 детей Фото: Сергей Карпухин/ТАСС История матери погибших детей Для семьи Гуриевых 1 сентября всегда был особенным днем, рассказала Надежда Ильинична Гуриева «Ленте.ру». Она выросла в семье учителей и продолжила традицию, вернувшись в школу, где когда-то сама училась. В День знаний в 2004 году семья отправилась в школу вчетвером: Надежда, ее сын Борис и две дочери Вера и Ира. В то время как Борис помогал с подготовкой к линейке, Надежда не успела послышать странный сон Иры: «Ей приснился умерший дедушка. Он сказал, что ему холодно в гробу, и попросил старших внуков Борю и Веру согреть его. Дети послушно легли рядом». Перед школой собрались ученики и родители. Внезапный испуганный крик прервал тишину, и вооруженные боевики появились за спинами учеников. Злоумышленники окружили собравшихся и под угрозой расстрела стали загонять их в здание школы. Надежда Гуриева работала учительницей в бесланской школе №1 Фото: Елена Афонина/ТАСС Надежда Гуриева заметила открытую дверь котельной, где спрятались дети и мужчина в рабочей одежде. Она махнула ему, чтобы он закрыл дверь. Дверь хлопнула, привлекая внимание бандитов. Один из них пригрозил детям оружием, но Надежда убедила их выйти и уговорила боевика не стрелять, сказав, что в котельной больше никого нет. Позже выяснилось, что благодаря ее действиям 17 человек спрятались во втором помещении котельной и смогли спастись. Из-за того, что здание не могло вместить всех сразу через одну дверь, нападавшие начали разбивать окна. Внутри школы Надежда оказалась одна в коридоре. Она видела, как боевики разгружали грузовик и была удивлена неподготовленностью нападавших, которые не знали планировку школы и задавали ей вопросы о расположении третьего этажа и подвалов. Эти моменты захвата были началом трехдневного кошмара для заложников и всей страны, который потряс мир своей жестокостью и последствиями. Заложники пережили ужасные вещи, страдали от голода, пили мочу, видели жестокие убийства. Дети Надежды — Вера и Борис — погибли накануне штурма 3 сентября из-за взрыва бомбы. Надежда Гуриева потерял во время теракта двоих детей Фото: Андрей Бок/ТАСС Траурные мероприятия 2024 года Большинство жертв трагических событий в Беслане были захоронены на кладбище, которое получило название «Город ангелов». В центре этого мемориального комплекса находится монумент «Древо скорби», открытый в 2005 году. Рядом с ним расположен памятник, посвященный погибшим бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Он представляет собой разложенный военный плащ с шлемом и бронежилетом, под которыми находятся детская игрушка и книга. Ежегодно 3 сентября в Москве проходят акции памяти жертв теракта и погибших при освобождении заложников. Этот день объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В честь погибших в теракте были установлены монументы не только в Беслане, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Ульяновске, Орске, Липецкой области, а также за рубежом — во Флоренции, Кастельново-ди-Сотто и Сан-Марино. «Город ангелов» — кладбище, где захоронены жертвы теракта в Беслане Фото: Елена Афонина/ТАСС Сама бесланская школа № 1 превратилась в мемориальный комплекс. Стены спортзала, где заложников удерживали боевики, украшены фотографиями погибших. Ежегодно здесь проводится Вахта памяти. Кроме того, установлена мемориальная доска с именами всех жертв, а здание защищено каркасом от разрушения. Создан Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В столице 3 сентября 2024 года состоятся траурные мероприятия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Панихида начнется в полдень, после чего будет осуществлен запуск 334 белых шара в небо — символическое отдание дань уважения каждой жертве бесланской трагедии. Организатором выступает представительство Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ. В Москве 3 сентября в небо запустят 334 белых шара как дань уважения каждой жертве теракта Фото: Антон Подгайко/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из самых крупных и чудовищных терактов в современной истории — захват школы №1 в Беслане — начался 1 сентября 2004 года. Сегодня ровно 20 лет с момента начала этой трагедии. В течение 52 часов банда боевиков издевалась над 1200 людьми, большая часть из которых была школьниками. Жертвами теракта стали 334 человека. Об истории трагического события — в материале URA.RU. Утром 1 сентября 2004 года, когда в школе № 1 в Беслане собрались ученики и родители для празднования Дня знаний, на территорию учреждения прибыла группа вооруженных лиц на транспортных средствах — грузовике ГАЗ-66 и легковом автомобиле ВАЗ-2107. Один из автомобилей был захвачен террористами по пути в Беслан. В результате нападения более 1100 человек стали заложниками, среди которых были дети и взрослые. Террористы, стреляя в воздух, начали загонять людей внутрь здания, пока несколько из них обходили здание, чтобы перекрыть возможные пути бегства. Некоторые учащиеся смогли сбежать в первые моменты захвата, но в здании осталось множество дошкольников, которых родители привели на торжественную линейку. Начальная стадия захвата ознаменовалась смертью двух мужчин и ранением нескольких террористов. Большинство заложников были загнаны в спортзал, а другие — в различные помещения школы. Террористы, хорошо осведомленные о планировке здания, быстро организовали захват. Они изъяли у заложников все средства связи и начали устанавливать видеонаблюдение и боеприпасы. Арсенал террористов был значительным и включал автоматы, пулеметы и гранатометы. Захватчики приступили к обустройству баррикад, используя для этого мебель из классов. Они также разместили самодельные взрывные устройства по всему зданию. Заложникам запретили говорить на любом языке, кроме русского, а нарушения приказов жестоко карались. Оперативный штаб был создан в 10:30 утра и возглавлен президентом РСО -Алания Александром Дзасоховым. Уже через час после захвата на место прибыли подразделения спецназа ФСБ. Штаб начал организацию оцепления и эвакуацию жителей прилегающих домов. Первые требования террористов были переданы через освобожденную заложницу, которая передала записку. Ошибки в переданных данных усложнили процесс налаживания связи с террористами. Днем произошел взрыв в школе, который привел к гибели и ранениям как заложников, так и террористов. Террористы расстреляли выживших после взрыва заложников, чтобы предотвратить любые попытки сопротивления. Вечером к школе прибыл известный детский врач Леонид Рошаль, однако террористы отказались принимать его помощь. Состояние заложников ухудшалось с каждым часом осады, многие из них испытывали жажду и голод. В ночь с 1 на 2 сентября члены Совета Безопасности ООН провели экстренное заседание, на котором был осужден захват заложников в Беслане. Совет потребовал от террористов немедленного освобождения заложников без каких-либо условий. Однако эти требования были проигнорированы. Утром 2 сентября в СМИ появилась информация о том, что в заложниках находится 354 человека. Эта цифра, озвученная пресс-секретарем Александра Дзасохова, впоследствии стала предметом многочисленных споров и противоречий. Президент Северной Осетии попытался связаться с Ахмедом Закаевым, который находился в международном розыске, с просьбой уговорить Аслана Масхадова поучаствовать в переговорах. Закаев обещал попытаться связаться с Масхадовым, хотя и уточнил, что связь с ним у него односторонняя. Параллельно с этим журналистка Анна Политковская и глава парламента Северной Осетии также пытались наладить контакт с Масхадовым. К 16:00 бывший президент Ингушетии Руслан Аушев прибыл в захваченную школу и провел переговоры с террористами. Лидер захватчиков отказался предоставить заложникам пищу и воду, но согласился отпустить группу из 24 человек — матерей с младенцами. Также Аушеву была передана записка, предположительно от Шамиля Басаева (признан террористом), с требованиями о выводе федеральных сил из Чечни и предложением перемирия. После ухода Аушева террористы стали более жестокими. Они перестали приносить воду и разрешать походы в туалет, что вынудило заложников пить собственную мочу. Жара, отсутствие вентиляции и ограничение доступа к воде делали условия содержания невыносимыми. К утру третьего дня осады школы в Беслане заложники были настолько обессилены, что едва реагировали на угрозы террористов. Многие, особенно дети и больные диабетом, теряли сознание, некоторые страдали от галлюцинаций. Тем временем, террористы перестроили взрывную цепь в спортзале и произвели выстрелы из гранатометов по окрестностям школы. Примерно в 11 утра бизнесмен Михаил Гуцериев достиг соглашения с захватчиками о вывозе тел мужчин, убитых в первый день. Спасатели МЧС прибыли к школе для эвакуации тел. В 13:05 произошли два мощных взрыва в спортзале, приведшие к обрушению крыши. После взрывов террористы открыли огонь по спасателям, убив одного и ранив других. Сразу после взрывов заложники начали бежать из школы через окна и двери. Террористы открыли по ним огонь, убив 29 человек. Выживших заложников боевики начали переправлять из спортзала в другие помещения школы. Оперативный штаб попытался возобновить переговоры с террористами, но безуспешно. Лидер захватчиков прекратил все контакты, разбив мобильный телефон и приказав своим подчиненным готовиться к последнему бою. В 15:13 началась операция по спасению заложников и обезвреживанию террористов. Снайперы спецназа ФСБ прикрывали эвакуацию заложников, а оперативно-боевые группы приступили к зачистке здания. Местные жители помогали эвакуировать раненых на импровизированных носилках и своих автомобилях. Спецназ ФСБ осуществил прорыв в здание с трех направлений. При зачистке здания происходили интенсивные бои с террористами, которые использовали заложников как живой щит. В результате операции погибло несколько сотрудников спецназа. После эвакуации заложников было принято решение использовать против оставшихся боевиков тяжелое вооружение, включая танки и огнеметы. Операция по ликвидации террористов завершилась поздно вечером, но привела к значительным разрушениям в здании школы и потерям среди заложников и спасателей. Участник операции полковник ФСБ Виталий Демидкин рассказал РИА Новости, что бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился. В учреждении прогремели взрывы. В зале были погибшие и раненные. «Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — сказал Демидкин. В результате трагических событий в Беслане погибло 334 человека, включая 186 детей. В первые дни после теракта примерно 200 человек числились как пропавшие без вести, однако позже эти данные опровергли. Последней жертвой стала 33-летняя Елена Авдонина, умершая в декабре 2006 года после продолжительной борьбы за жизнь. В результате теракта в 66 семьях погибло от двух до шести членов, а 17 детей остались полными сиротами. Во время штурма здания школы погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ, что стало наибольшей потерей для российского спецназа за всю его историю. Среди погибших были командиры трех штурмовых групп, которые посмертно были представлены к званию Героя России. Слухи о 11-м погибшем оказались необоснованными: один из командиров спецгруппы, Вячеслав Бочаров, выжил, получив ранение в голову. Более 700 раненых были доставлены в больницы Беслана и Владикавказа, среди которых свыше половины были детьми. Многие пострадавшие были эвакуированы в медицинские центры по всей России. Официальные данные о количестве раненых варьируются, но по информации Федеральной парламентской комиссии и официального сайта города Беслана, число раненых превышает 800 человек. Из них 72 ребенка и 69 взрослых стали инвалидами. Для семьи Гуриевых 1 сентября всегда был особенным днем, рассказала Надежда Ильинична Гуриева «Ленте.ру». Она выросла в семье учителей и продолжила традицию, вернувшись в школу, где когда-то сама училась. В День знаний в 2004 году семья отправилась в школу вчетвером: Надежда, ее сын Борис и две дочери Вера и Ира. В то время как Борис помогал с подготовкой к линейке, Надежда не успела послышать странный сон Иры: «Ей приснился умерший дедушка. Он сказал, что ему холодно в гробу, и попросил старших внуков Борю и Веру согреть его. Дети послушно легли рядом». Перед школой собрались ученики и родители. Внезапный испуганный крик прервал тишину, и вооруженные боевики появились за спинами учеников. Злоумышленники окружили собравшихся и под угрозой расстрела стали загонять их в здание школы. Надежда Гуриева заметила открытую дверь котельной, где спрятались дети и мужчина в рабочей одежде. Она махнула ему, чтобы он закрыл дверь. Дверь хлопнула, привлекая внимание бандитов. Один из них пригрозил детям оружием, но Надежда убедила их выйти и уговорила боевика не стрелять, сказав, что в котельной больше никого нет. Позже выяснилось, что благодаря ее действиям 17 человек спрятались во втором помещении котельной и смогли спастись. Из-за того, что здание не могло вместить всех сразу через одну дверь, нападавшие начали разбивать окна. Внутри школы Надежда оказалась одна в коридоре. Она видела, как боевики разгружали грузовик и была удивлена неподготовленностью нападавших, которые не знали планировку школы и задавали ей вопросы о расположении третьего этажа и подвалов. Эти моменты захвата были началом трехдневного кошмара для заложников и всей страны, который потряс мир своей жестокостью и последствиями. Заложники пережили ужасные вещи, страдали от голода, пили мочу, видели жестокие убийства. Дети Надежды — Вера и Борис — погибли накануне штурма 3 сентября из-за взрыва бомбы. Большинство жертв трагических событий в Беслане были захоронены на кладбище, которое получило название «Город ангелов». В центре этого мемориального комплекса находится монумент «Древо скорби», открытый в 2005 году. Рядом с ним расположен памятник, посвященный погибшим бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Он представляет собой разложенный военный плащ с шлемом и бронежилетом, под которыми находятся детская игрушка и книга. Ежегодно 3 сентября в Москве проходят акции памяти жертв теракта и погибших при освобождении заложников. Этот день объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В честь погибших в теракте были установлены монументы не только в Беслане, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Ульяновске, Орске, Липецкой области, а также за рубежом — во Флоренции, Кастельново-ди-Сотто и Сан-Марино. Сама бесланская школа № 1 превратилась в мемориальный комплекс. Стены спортзала, где заложников удерживали боевики, украшены фотографиями погибших. Ежегодно здесь проводится Вахта памяти. Кроме того, установлена мемориальная доска с именами всех жертв, а здание защищено каркасом от разрушения. Создан Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В столице 3 сентября 2024 года состоятся траурные мероприятия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Панихида начнется в полдень, после чего будет осуществлен запуск 334 белых шара в небо — символическое отдание дань уважения каждой жертве бесланской трагедии. Организатором выступает представительство Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ.